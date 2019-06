Así será o novo goberno municipal de Pontevedra

Quedarvos coas súas caras, cos seus nomes e, especialmente, coas súas novas responsabilidades de goberno. Os quince edís do bipartito BNG-PSOE en Pontevedra xa coñecen cales serán as súas competencias durante o próximos catro anos.

Tras a firma do acordo de goberno, nacionalistas e socialistas decidiron quen xestionará cada unha das áreas que se repartiron. A intención, segundo trasladan desde o Concello, é aprobar esta organización despois do pleno de investidura deste sábado.

O BNG manterá áreas crave como Infraestruturas, Mobilidade e Obras, Urbanismo, Facenda, Cultura, Festas, Réxime Interior ou Seguridade Cidadá e cede ao PSOE Benestar Social, Promoción económica e Turismo, Deportes, Educación ou Medio Ambiente.

Anabel Gulías será a nova portavoz do goberno, substituíndo a Raimundo González.

A Xunta de Goberno estará constituída por nove concelleiros. Aparte do alcalde e do tenente alcalde, estará composta por seis edís do BNG e un do PSOE.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, explicou que este novo goberno está enmarcado nun "novo ciclo" dentro dunha transformación da cidade que será unha "base firme" para ter un "salto adiante" en Pontevedra.

Asegurou que a mellora da calidade de vida, o equilibrio territorial urbano e cidades ou a mellora das infraestruturas para acadar un bo desenvolvemento económico serán algúns dos piares dese "goberno forte" acordado co PSOE.

"Estamos nun tempo novo no que acabaron as cidades industriais e temos que facer cidades actuais, un Concello no que a creatividade, as novas tecnoloxías, a innovación e o medio ambiente sexa fundamental para seguir avanzando", engadiu Fernández Lores.

Pola súa banda, Tino Fernández afirma estar "moi satisfeito" ante o reparto de áreas e funcións acadado no pacto de goberno asinado co BNG.

Segundo subliña, as competencias que os concelleiros socialistas xestionarán permitiranlle ao seu partido "liderar" as loitas pola igualdade, os dereitos sociais e o medio ambiente, así como cumprir con boa parte dos compromisos programáticos adquiridos coa cidadanía "e que son irrenunciables".