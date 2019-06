A hospitalización da vítima obriga a suspender un xuízo por dúas violacións a mesma noite en Pontevedra

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra aprazou tres semanas, ata o próximo 25 de xuño, o xuízo previsto contra un pontevedrés por presuntamente violar a unha persoa especialmente vulnerable dúas veces a mesma noite, un nas escaleiras de acceso á igrexa de San Francisco e outro no aparcadoiro da praza de Barcelos.

A vítima atópase hospitalizada, de modo que non puido acudir ao xuízo e obrigou á suspensión. Ademais, aproveitarase esta hospitalización para avaliar se a muller está en condicións de comparecer no xuízo con todas as garantías, pois se trata dunha muller que padece esquizofrenia hebefrénica e trastorno de inestabilidade emocional tipo límite.

Xa no ano 2007 un xulgado de Pontevedra determinou que é "absolutamente incapaz para rexer a súa persoa e administrar os seus bens". Ademais, esta enfermidade prodúcelle alteracións da afectividade, vontade, perda da iniciativa e pensamento desorganizado.

O fiscal xa fai fincapé no seu escrito de acusación en que a capacidade da vítima para prestar un consentimento, en calquera circunstancia da súa vida, está influído pola súa enfermidade. Ademais, sostén que a noite dos feitos, na madrugada do 6 ao 7 de maio de 2017, o acusado facilitoulle bebidas alcohólicas ata que comezou a atoparse indisposta e deixou de ser plenamente consciente das decisións que tomaba.

Aproveitando a súa embriaguez e as limitacións que habitualmente padece pola súa discapacidade, segundo a Fiscalía, o acusado levouna á praza da Ferrería, subiuna a rastro á parte alta das escaleiras da igrexa de San Francisco e, a pesar da súa inequívoca e expresa negativa a manter relacións sexuais con el, agarrouna, quitoulle a roupa e violouna.

Mentres ocorrían eses feitos, segundo o fiscal, a vítima gritaba e tentaba sen éxito zafarse del polo seu maior corpulencia e polo estado no que se atopaba. A continuación, levouna ata o aparcamento da praza de Barcelos tirando do seu bolso, introduciuna nunha habitación e de novo violouna mentres ela pedía que a deixase, choraba e berraba.

O acusado estivo en prisión provisional por estes feitos desde dúas semanas despois dos feitos ata o 16 de outubro de 2017, isto é, 146 días. Desde que recuperou a liberdade, impúxoselle a prohibición cautelar de aproximarse a menos de 300 metros da súa vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou calquera outro que frecuente, así como a prohibición de comunicarse con ela por calquera medio.

A Fiscalía considera que é autor dun delito de agresión sexual continuada e pide que sexa condenado a trece anos e medio de prisión e seis de liberdade vixiada, así como a prohibición de aproximarse a menos de 300 metros da súa vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou calquera outro que frecuente, así como a prohibición de comunicarse con ela por calquera medio, durante un tempo superior en cinco anos á pena de prisión que se acorde.