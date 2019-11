Absolven o acusado dunha dobre violación en Pontevedra por falta de probas contra el

A Audiencia de Pontevedra decidiu absolver a José María R.A., un pontevedrés que estaba acusado de violar a unha muller especialmente vulnerable nas escaleiras da igrexa de San Francisco e no aparcamento de Barcelos, ante a falta de probas contra el.

A sentenza conclúe que as probas presentadas no xuízo, celebrado o pasado mes de xuño, non son "suficientes" para enervar a presunción de inocencia do acusado e destaca ademais as "dúbidas xustificadas" sobre a credibilidade do testemuño da vítima.

A Fiscalía pedía para José María R.A. trece anos e medio de prisión ao asegurar que, en maio de 2017, agredira sexualmente unha muller de 32 anos que padece esquizofrenia hebefrénica e que está incapacitada por un xulgado desde 2007.

Tras unha noite de festa na que ambos beberon alcol, a vítima denunciaba que o acusado leváraa a rastro e mesmo a golpeaba ante a súa negativa para manter relacións sexuais e forzouna nesas dúas ocasións.

A única proba con contido incriminatorio, lembra o maxistrado da sección cuarta da Audiencia, foi a lectura da declaración da vítima, que non acudiu ao xuízo ao acreditar os forenses que non se atopaba en condicións de asistir á vista.

No seu testemuño, o tribunal aprecia "contradicións" e "lagoas" non explicadas "suficientemente" e advirte da "falta de concreción" sobre a orixe das lesións que tiña e aínda que se demostra probado que ambos estiveron xuntos esa noite non se acredita de ningunha maneira que as relacións sexuais non foran consentidas.

A este respecto, a Audiencia considera "sumamente relevante" a declaración do vixiante do aparcamento que viu á parella "bicándose e meténdose mano" pero sen apreciar que a moza estivese a ser forzada. Ademais, cando os botou do lugar "a moza non lle dixo nada (…) a pesar de que estivo un tempo a soas con ela" tras marchar o acusado.

"Non estamos ante unha declaración persistente xa que a mesma é contraditoria, ademais dita declaración carece de elementos corroboradores suficientes e, é máis, a proba testifical do vixiante contradi ou polo menos se compadece mal co relato da vítima", conclúe a sentenza.