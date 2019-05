Cubela, tras gañar en todas as mesas de Cerdedo-Cotobade: "Es un espaldarazo"

Resultados das municipais en Cerdedo-Cotobade ao 100% escrutado © David Lópèz Resultados das municipais en Cerdedo-Cotobade por mesas electorais © Concello de Cerdedo-Cotobade

O PP foi este domingo o partido máis votado en todos os colexios electorais de Cerdedo-Cotobade cun amplo respaldo que oscilou entre o 51% dos votos logrados en Carballedo e o 79% de San Xurxo. A vitoria abafadora non se pode interpretar sen ter en conta o proceso de fusión que culminou en 2016 entre os antigos concellos de Cerdedo e Cotobade, en tanto que supón un respaldo sen fisuras ao partido que a impulsou e levou a cabo.

O actual presidente da xunta xestora e ex alcalde de Cotobade, Jorge Cubela, converterase no primeiro alcalde do novo municipio, que nestas eleccións locais era o máis novo dos concellos galegos. Este luns, unha vez analizados os resultados, mostrouse "muy agradecido" a todos os veciños que os apoiaron.

"Entiendo que es un espaldarazo a todas las decisiones que hemos tomado, al gran proyecto que construimos estos tres años", valora Cubela, que cre que os veciños "hablaron alto y claro", pois podían mandarlles á oposición ou darlle unha maioría máis xusta, pero déronlle un 64,72% dos votos totais do municipio.

O PP xa gañara as municipais de Cerdedo e Cotobade por separado fai catro anos e, antes do proceso de fusión, tiñan dous alcaldes 'populares', José Balseiros e Jorge Cubela. Agora, esas vitorias confírmanse e, no caso dos votantes do antigo municipio de Cotobade, o apoio mesmo crece un 10%.

Na xunta xestora que gobernou Cerdedo-Cotobade desde a fusión había 20 concelleiros, dos que 14 eran do PP e 6 do PSOE, como resultado da suma dos edís dos municipios previos. O resultado da fusión deixou a Corporación con tan só 13 actas, das que 9 foron a parar ao PP -tiñan 14-, tres ao PSOE -tiña 6- e unha ao BNG. Os nacionalistas non tiñan representación ata agora e lográrona este 26M.

A alegría do PP é maior, segundo Cubela, á vista de "lo difícil que se le están poniendo las cosas al partido" no resto de España, por iso é polo que agradeza a confianza aos veciños que lles apoiaron e tamén ao presidente provincial do PP, Alfonso Rueda, que sempre lle deu o seu apoio.

Cubela considera que os veciños premiaron con estes resultados"la seriedad, el trabajo, la humildad, la cercanía" e que tanto el como o seu equipo estean "las 24 horas y permanentemente, no solo en campaña electoral", pois durante o últimos catro anos e os catro anteriores nos que el gobernou en Cotobade.

De fronte ao que será xa o seu terceiro mandato como alcalde, Jorge Cubela explica que o afronta "con humildad y con muchas ganas". Promete que seguirá "trabajando mucho, atendiendo, mucho, sirviendo mucho".