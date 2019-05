Así queda a próxima corporación municipal de Pontevedra

Tras as eleccións deste domingo, é hora de comezar a pensar xa na próxima corporación municipal que Pontevedra terá durante o próximos catro anos. Será, tras os resultados do 26 M, con once concelleiros do BNG, nove do PP, catro do PSOE e un de Cidadáns. Quedarán, por tanto, catro grupos políticos tras a saída de Marea.

Os once edís do BNG estarán liderados polo que, presumiblemente, seguirá sendo o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Xunto a el mantéñense oito integrantes do seu actual grupo de goberno.

Seguirán Anabel Gulías, Demetrio Gómez, César Mosquera, Raimundo González, Carme da Silva, Carmen Fouces, Alberto Oubiña e Pilar Comesaña. Haberá, por tanto, dúas novas incorporacións. Son a ata agora deputada provincial Eva Vilaverde e o arquitecto Xaquín Moreda, integrante da asociación cultural Maravallada.

Nove serán os asentos do PP na próxima corporación municipal, dous máis que ata agora. Ao seu líder, Rafa Domínguez, só lle acompañará un edil que se mantén: Gerardo López Puga. Iso si, dous deles regresan tras varios anos de ausencia. Son Pablo Fernández, ex presidente de AJE, e Ana Isabel Vázquez, xerente da Cidade da Cultura.

A eles sumaranse cinco caras novas. Serán a avogada Pepa Pardo, o economista Juan Manuel Muñoz Cerrada, Silvia Junco, ex concelleira do PP en Oviedo; Guillermo Juncal, presidente de Novas Xeracións do PP; e Martín Martínez, presidente da comunidade de montes de Lérez.

O PSOE de Tino Fernández terá catro edís e, xunto ao seu propio xefe de filas, repetirán Paloma Castro e Iván Puentes. A nova incorporación socialista será a avogada Yoya Blanco.

A corporación municipal de Pontevedra, para o mandato 2019-2023, complétase co candidato de Cidadáns, Goyo Revenga, que tomará o relevo da única edil laranxa que había ata agora, María Rey.