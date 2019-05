Rafa Domínguez: "Es un resultado para estar moderadamente satisfechos"

Rafa Domínguez avalía os resultados electorais na sede do Partido Popular © Diego Torrado Rafa Domínguez avalía os resultados electorais na sede do Partido Popular © Diego Torrado

Cun corredor formado polos integrantes da candidatura popular, Rafa Domínguez entraba na sala de prensa candom con máis do 96% do escrutinio, estaban practicamente garantidos os nove concelleiros do PP na próxima corporación municipal.

Ao berro de "Imos Rafa" e con aplausos, o candidato popular á alcaldía sentaba ante os micrófonos acompañado pola número 2 Pepa Pardo e tras eles, de pé, os outros sete concelleiros elixidos nestes comicios municipais.

Rafa Domínguez indicou que, minutos antes, chamara a Miguel Anxo Fernández Lores, Anabel Gulías e Raimundo González para felicitarlles pola vitoria nestas eleccións. "Un alcalde que leva tanto tempo, sacar este resultado é importante", apuntou. A continuación quixo agradecer tamén o traballo realizado polos interventores, apoderados e simpatizantes durante esta xornada e durante a campaña.

O número uno dos populares afirmou que nun contexto moi complicado para o Partido Popular a nivel nacional e autonómico lograran un resultado para estar "moderadamente satisfeitos" e asegurou que os 12.440 votos que finalmente obtiveron é un "espaldarazo muy importante" para a súa agrupación.

Neste sentido, Rafa Domínguez recoñecía que fai tres meses as enquisas apenas lles daban catro ou cinco concelleiros e que, grazas a un traballo contrarreloxo que lles deixou extenuados, conseguiron mellorar notablemente.

"Estamos moi contentos", concluíu, para a continuación volver saír vitoreado polos seus compañeiros de partido da sala de prensa con aplausos e un sonoro "Arriba, Rafa", seguido por varios "bravos".