Traballadores de Ence increpan ao goberno de Poio por rexeitar a presenza da fábrica na Ría

Traballadores de ENCE no pleno do Concello de Poio © Nacho Fuentes

Un numeroso grupo de traballadores de Ence acudiu este martes pola tarde ao Concello de Poio para asistir ao Pleno municipal no que se ía a debater unha moción presentada polo Partido Popular en defensa da continuidade da pasteira na Ría de Pontevedra.

Finalmente non houbo debate xa que só puidéronse oír os argumentos dos populares impedindo os manifestantes con apupos, asubíos e insultos, intervir aos portavoces do BNG e do PSOE.

Na votación estes dous partidos do Goberno local e a edil de En Marea, rexeitaron a proposta. Nese momento tivo que intervir a Policía Local ao abalanzarse algúns traballadores sobre a mesa do salón de plenos, que tivo que ser desaloxado para poder terminar a sesión.

Do mesmo xeito que fixese pola mañá na Deputación, o portavoz do PP de Poio, Anxo Moldes, xustificou que a moción era "en apoio aos postos de traballo de Ence".