Unha persoa falecida ao chocar un turismo e unha motobomba en Carballedo

Imaxe de arquivo dunha intervención dos bombeiros © Diego Torrado

Unha muller faleceu na mañá deste xoves nun grave accidente de tráfico rexistrado en Carballedo, no Concello de Cerdedo-Cotobade. O sinistro consistiu na colisión entre un turismo e un camión motobomba municipal.

O Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112 tivo coñecemento do sinistro sobre as 9.15 horas deste xoves a través de varias chamadas. Produciuse na estrada PO-233, nas inmediacións da piscifactoría de Carballedo.

No interior do turismo viaxaban nese momento tres persoas, das que algunha resultou atrapada, de modo que foi necesaria a intervención dos Bombeiros do Salnés, con sede en Ribadumia, para proceder á excarceración.

Segundo as primeiras informacións solicitadas, unha das persoas que viaxaba no turismo, unha muller, resultou falecida e as outras dúas resultaron feridas de distinta consideración.

Ata o lugar do accidente desprazáronse, ademais dos bombeiros, a Garda Civil de Tráfico, efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Estrada e medios de Urxencias Médicas de Galicia, que chegou a mobilizar un dos seus helicópteros con base en Santiago de Compostela. Tamén se mobilizaron efectivos de Protección Civil.