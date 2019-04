CC.OO. denuncia que o 'multamóbil' da Policía Local circula co airbag desactivado

A sección sindical de CC. OO. na Policía Local de Pontevedra denuncia que o denominado 'multamóbil', o vehículo policial que vixía os aparcadoiros na cidade, circula sen os elementos de seguridade activados e solicita que deixe de utilizarse ata que se garanta a seguridade e legalidade dos mesmos.

Antonio Millares, delegado sindical de CC. OO. explicou este domingo que xa puxo en coñecemento das autoridades municipais esta "anomalía" o pasado 9 de abril e anteriormente os axentes que operan con este vehículo xa o facían a través de diversos escritos sen recibir resposta algunha.

Esa denuncia previa remitiuse ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e explicaba que o 'multamóbil' ten un soporte onde se sitúa un computador que se atopa ancorado ao cadro de mandos á altura da zona de liberación do airbag do asento dianteiro e que varios axentes puxeron en coñecemento a incidencia e, como solución, optouse pola desconexión do airbag.

O resultado é que agora se circula co airbag desconectado e a luz de aviso acendida na pantalla de mandos do vehículo. Millares entende que esta situación pode vulnerar a normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria e considera "grave" que un vehículo policial encargado de denunciar infraccións en materia de seguridade viaria poida estar a incumprir a propia norma.

O delegado sindical considera "máis grave" aínda que se poida poñer en risco aos traballadores usuarios dese vehículo, por iso é polo que solicita que "con carácter urxente" se deixe de prestar servizo nese vehículo mentres non se presente aos axentes que o utilizan e aos representantes sindicais a correspondente documentación que garanta a seguridade e legalidade dos instrumentos instalados no vehículo.

Ademais, piden que o técnico municipal de prevención de riscos laborais realice un informe sobre o vehículo e a idoneidade dos aparellos instalados e preguntan por que ata agora, e a pesar de denuncialo xa previamente, "non se tomou ningunha medida preventiva e se lles negou aos axentes a información requirida e ordenouse continuar nas mesmas condicións de perigo para a integridade dos traballadores".