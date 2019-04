O Goberno reformará do Regulamento Xeral de Costas "para eliminar as actuais incertezas"

A Delegación do Goberno en Galicia transmitiu este mércores unha mensaxe de tranquilidade para as actividades de acuicultura e depuración de marisco que se desenvolven en Galicia.

O Goberno empezou a traballar nunha modificación do Regulamento Xeral de Costas debido a "certas disfuncionalidades e incoherencias" que afectan á devandita norma, de 2014, que desenvolve as leis de 1988 e 2013.

Tras consultar coa Avogacía do Estado, o Ministerio para a Transición Ecolóxica pretende introducir certas aclaracións no novo texto regulamentario, co obxectivo de "eliminar a incerteza actual". En calquera caso, precisa que "a modificación do Regulamento respectará escrupulosamente a lexislación vixente, como non pode ser doutra maneira".

Manterase o prazo máximo para as concesións que establece a lei de 2013, de 75 anos

"Fronte á incerteza e confusión que xera o Regulamento actual", o Ministerio pretende evitar as " disfuncionalidades" sinaladas polo Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo cunha redacción "máis clara e específica".

Dentro desta redacción, e co obxectivo de "achegar certidumbre a longo prazo ás empresas", desde o Goberno aseguran que "se establecerán os criterios obxectivos que modulen e objetiven a decisión sobre o outorgamento de concesións e prórrogas".

A nova redacción foi obxecto de exposición pública e recibiu un bo número de alegacións que "se analizan en profundidade, pero, en calquera caso, non afectarán as leis", puntualizan. Manterase, por tanto, o prazo máximo para as concesións que establece a lei de 2013, de 75 anos.

Por tanto, a Delegación do Goberno en Galicia insiste en enviar unha "mensaxe de tranquilidade á acuicultura galega".