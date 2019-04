Máis dun cento de persoas traballarán no novo edificio xudicial de Pontevedra

As obras do novo edificio xudicial da Parda entran na súa recta final. A Xunta de Galicia prevé que o inmoble estea rematado no próximo verán. Tanto é así que xa comezaron a analizar como serán os traballos de 'mudanza' das unidades xudiciais que, coa súa posta en marcha, comezarán a operar nel.

En total, segundo trasladan fontes da Xunta, serán 110 persoas os que terán este novo espazo como lugar de traballo. O edificio, que ten unha superficie total de 21.000 metros cadrados, terá capacidade para acoller 28 unidades xudiciais.

Ademais, estará conectado a través dunha pasarela acristalada ata os xulgados actuais que, entre outras unidades, manterá toda a estrutura dos xulgados penais e da Fiscalía, compoñendo un único complexo de máis de 37.000 metros cadrados.

Na súa construción, o goberno galego está a investir 21 millóns de euros. O novo edificio dará servizo a todo o partido xudicial de Pontevedra, que abarca a unhas 120.000 persoas.

De forma inmediata ao remate dos traballos, avanza a Xunta, solicitarán ao Concello de Pontevedra a licenza de primeira ocupación do edificio para proceder, a continuación, a realizar o traslado dos traballadores ao novo edificio xudicial.

Esta actuación forma parte do plan de infraestruturas xudiciais da Xunta que, con máis de 100 millóns de euros investidos, busca dotar ás cidades galegas de edificios xudiciais modernos, funcionais e co equipamento tecnolóxico necesario.