Un total de doce veciños da Lama e Cerdedo-Cotobade benefícianse dun Obradoiro de Emprego

O alumnado da modalidade de Atención Sociosanitaria do Obradoiro de Emprego Lérez-Verdugo, impulsado pola Xunta cun investimento de 288.000 euros e que forma a unha vintena de traballadores, xa está atendendo a 12 persoas nos concellos da Lama e Cerdedo-Cotobade.

Este servizo estase a prestar no marco da realización das prácticas do certificado de profesionalidade de "Atención sociosanitaria a persoas dependentes no fogar", que está a realizar a metade do alumnado deste Obradoiro de Emprego, realizado polos Concellos de Cerdedo-Cotobade e A Lama.

Durante o período de abril a agosto, atenderase a 12 persoas dependentes de ambos municipios para axudarlles dentro dos seus fogares nas actividades básicas, que, segundo os casos, poden estar relacionadas coa realización de actividades para o mantemento das capacidades físicas e cognitivas, a limpeza das dependencias de uso diario, o aseo das persoas, o lavado e coidado da roupa de uso diario, a preparación de alimentos, así como o acompañamento e a socialización das persoas.

O servizo enmárcase dentro das actividades levadas a cabo polos Servizos Sociais dos Concellos da Lama e Cerdedo-Cotobade, que pretenden ofrecer un conxunto de atencións ás persoas no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia na súa contorna habitual. As persoas usuarias adoitan ser persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade que contan cunha valoración técnica previa.

Os obxectivos do servizo son a mellora da calidade de vida das persoas usuarias, posibilitar a permanencia das persoas no seu espazo habitual, favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio e previr situacións de dependencia ou exclusión social.