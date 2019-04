Detido un marinense por acosar co seu coche á súa ex-parella

Axentes da Policía Autonómica detiveron a un varón no concello pontevedrés de Marín por presunto delito de violencia de xénero á súa ex-parella.

Este xoves 4 de abril membros do Grupo de Prevención, Asistencia e Protección ás Vítimas de Violencia de Xénero de Pontevedra, procederon á detención dun varón polo incumprimento da orde de afastamento.

Os axentes tiveron coñecemento que na localidade se estaba a producir unha situación de acoso dun varón cara a súa ex-muller, realizando varias manobras perigosas co vehículo no que se desprazaba, chegando a vítima a temer pola súa vida. Igualmente son informados de que a requirente ten unha orde de protección en vigor decretada polo Xulgado de Instrución nº 1 desa mesma localidade.

Os axentes localizan o vehículo en Marín, procedendo á detención do individuo, sendo trasladado á Comisaría para a instrución das oportunas dilixencias. Ante a situación de risco e condución temeraria que o detido causara á súa ex muller, é sometido a un test de drogas e alcol, dando positivo no primeiro deles. Unha vez finalizada a instrución do atestado, remítese ao Xulgado de Garda de Marín.

Actualmente a Unidade da Policía Autonómica ten asignada a protección dun total de 271 mulleres, vítimas de Violencia de Xénero.