Conduta impropia nun xuízo por tráfico de drogas: un acusado baixa os pantalóns cara ao público

Valentín Outón Mora, acusado de tráfico de drogas © Mónica Patxot

Valentín Outón Moura, membro do coñecido como clan dos 'Butaneros', sentou este xoves no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra para render contas por unha acusación de tráfico de drogas na que o fiscal sostén que tratou de ocultar á Policía Nacional oito gramos de cocaína que levaba na zona dos xenitais e arroxou á vexetación. Durante o xuízo, protagonizou un episodio moi fóra de lugar ao facer un 'calvo' cara ao público.

Outón Moura mostrouse moi incómodo ante a presenza de fotógrafos na sala de vistas e empezou por tentar ocultarse cunha carapucha, pero o seu seguinte xesto foi baixarse os pantalóns, mostrando o seu traseiro a quen estaba na zona do público. Os maxistrados que integran o tribunal da Sección Segunda da Audiencia non se decataron do xesto, pero si o letrado da Administración de Xustiza e todas as persoas que estaban entre o público.

Unha vez que o presidente do tribunal, Xosé Xoán Barreiro Prado, tivo coñecemento do ocorrido, reprendeu ao acusado pola súa "conduta bastante impropia" e advertiulle de que se volvía repetila sería expulsado da sala e xulgado na súa ausencia. O tirón de orellas tivo efecto, pois non volveu realizar ningún movemento inadecuado.

En relación co xuízo en si, o home negou a acusación que lle atribúe a Fiscalía, e pola que pide que sexa condenado a dous anos e medio de prisión e o pago dunha multa de 900 euros. A Fiscalía baséase no testemuño de dous axentes da Policía Nacional que este xoves reiteraron durante o xuízo.

O acusado e os policías coinciden en que sobre as 21.00 horas do 16 de xuño de 2017, catro días despois de ser condenado por última vez por un delito contra a saúde pública, viaxaba de copiloto nun vehículo que se estragou e empezou a botar fume, de modo que unha patrulla policial pediulle que se detivese na zona de Ou Marco, no acceso a Pontevedra.

A partir de aí, o relato do acusado e dos policías xa non coinciden. O acusado recoñece que levaba un pequeno ovo con haxix que lle entregou á Policía e que despois se achegou á varanda dun desnivel situado a uns dous metros para ouriñar. A diferenza entre a súa versión e a policial débese a que os axentes manteñen que lle viron sacar da zona dos xenitais un envoltorio e tiralo desde alí ao chan, a uns cinco metros.

Alí foi recuperado máis tarde e resultou ser unha bolsa que contiña 8,087 gramos de cocaína, cunha riqueza do 83,29%, cuxo valor en mercado ascendería a 925,64 euros.

O acusado asegura que tan só acudiu a ouriñar e o seu avogado defensor alega que sería imposible que os axentes o visen arroxar nada ao estar de costas e a bastante distancia. Con todo, os dous axentes reiteraron que viron perfectamente ese movemento de sacar o envoltorio da zona dos xenitais e tiralo ao baleiro. Ademais, unao asegurou que viu cara a onde caera.

No momento dos feitos, o acusado tamén levaba encima 460 euros que el explicou que procedían do despezamento que rexentaba, pois é habitual que leve encima importantes sumas de diñeiro.

Tras o xuízo, o fiscal, Juan Carlos Aladro, elevou a definitivas as súas conclusións iniciais, nas que ten en conta a circunstancia agravante de reincidencia, dado que o acusado xa conta con antecedentes penais por tráfico de drogas. Ademais, valora que no momento dos feitos tiña adicción ás drogas e conclúe que a droga que lle foi intervida a pesar de que tentou ocultalo supón "tenencia preordenada ao tráfico".