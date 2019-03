Carmela Silva alerta o persoal de Ence de que non poderá intervir no pleno por solicitalo fóra de prazo

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot

Os traballadores de Ence anunciaron a súa intención de asistir ao pleno provincial deste venres na Deputación. Carmela Silva alertaba, este xoves, o persoal da factoría de Lourizán que non poderán participar durante a sesión porque a solicitude para facelo se presentou fóra do prazo establecido no regulamento do pleno.

Lembrou que os plenos son abertos ao público e que os traballadores, se asisten ao Pazo Provincial, serán "ben recibidos", pero non terán dereito a intervir e a falar durante o debate político.

En todo caso, Carmela Silva explicou que a Deputación Provincial non ten "nada que ver con Ence" e engadiu que nin concede licenzas nin autorizacións á actividade da empresa pasteira.

SOBRE A MOCIÓN REXEITADA DO PP

A presidenta provincial tamén fixo mención á moción presentada fóra de prazo polo Partido Popular sobre o achantamento da Abogacía do Estado en relación co xuízo aberto pola prórroga de Ence. Silva entende que o PP quere "facer ruído" con estas accións.

Explicou que os populares quixeron presentala por urxencia pero a proposta foi rexeitada ao entender que non había causa que o xustificara. Engadiu que a decisión da Abogacía do Estado coñeceuse o 14 de marzo, ao día seguinte o Partido Popular fixou a súa posición pero decidiu non presentar a moción malia coñecer que o día 18 pechábase o prazo de admisión.

Silva invitou aos populares a presentala na sesión plenaria de abril.