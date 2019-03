En Marea insta o Goberno do PSOE a "ir máis alá" e declarar a nulidade da prórroga a Ence

En Marea instou este luns o Goberno central a declarar a nulidade da prórroga a Ence tras a decisión do Executivo de dar instrucións á Avogacía do Estado para que presente a súa conformidade coa anulación na sentenza que se ditará proximamente nos tribunais.

"Acaban de descubrir que a ampliación da prórroga é ilegal", declarou o voceiro de En Marea, Luís Villares.

O voceiro de En Marea anunciou que "levaremos de novo ao Pleno do Parlamento esta cuestión para poder actualizar os termos dun debate que vai estar de actualidade ata que consigamos ver de forma efectiva como Ence sae da Ría de Pontevedra".

Luís Villares conminou o PSOE a que vaia "máis alá" e "converta o próximo venres social en venres ambiental e declare a nulidade de oficio da prórroga. "Poden dicir que agora non da tempo ata as eleccións, pero puideron facelo antes", indicou.

O voceiro de En Marea concluíu asegurando que "a posición do Goberno é incompleta, case un querer e non poder. A revisión de oficio non require ir a un tribunal, se non iniciar un expediente pola súa propia autoridade como Consello de Ministros para declarar a nulidade da prórroga. É un proceso curto no tempo".