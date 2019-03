ACUAES licita a redacción do proxecto dunha nova depuradora na Illa de Arousa

Vista da Illa de Arousa © Concello da Illa de Arousa

A sociedade mercantil estatal Augas das Concas de España (ACUAES), do Ministerio para a Transición Ecolóxica, licitou o contrato para a elaboración do Estudo de alternativas, dos estudos ambientais e do proxecto para a construción da nova Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) da Illa de Arousa.

Trátase de determinar as actuacións necesarias para mellorar e ampliar o sistema de depuración actual da Illa de Arousa, que presenta importantes deficiencias na capacidade de tratamento, o que ten especial incidencia pola calidade microbiológica esixida ás augas do medio receptor, cualificadas como zonas para a cría de moluscos.

A nova EDAR será deseñada para tratar as augas residuais dunha poboación de 15.000 habitantes equivalentes.

O investimento ascende a 355.300 euros e o prazo para a redacción do proxecto é de 8 meses.

Está previsto que a actuación sexa cofinanciada con fondo europeos.