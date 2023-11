Luz verde ao convenio de Acuaes e A Illa para mellorar o saneamento na ría de Arousa por 8,5 millóns

O Consello de Administración da sociedade mercantil estatal Augas das Concas de España (ACUAES), do Ministerio para a Transición e o Reto Demográfico, autorizou na súa reunión deste xoves a firma do convenio co Concello de Illa de Arousa para a execución, financiamento e explotación das obras de saneamento e depuración nas que se van a investir 8,5 millóns de euros.

A actuación, declarada de interese xeral do Estado no ano 2018, ten por obxecto a mellora dos sistemas de saneamento e depuración das augas residuais que se xeran no Concello, posibilitando unhas instalacións que permitan cumprir cos límites normativos fixados para o efluente depurado pola Directiva, cuxo incumprimento provocou a apertura dun procedemento de infracción pola Comisión europea.

As obras consisten na construción dunha nova depuradora cun caudal de 85 litros por segundo, que estará situada na paraxe denominada "Niño do Corvo". O proceso de tratamento elixido é o de aireación prolongada en canle de oxidación, con desinfección final do efluente por medio de canle de raios ultravioleta e deshidratación de lodos por medio de parafuso deshidratador. Todas as instalacións estarán dotadas con modernos sistemas de desodorización que eviten malos cheiros na zona.

O proxecto complétase coa conexión desde a nova EDAR co tramo terrestre do actual emisario, unha acometida eléctrica e a mellora e adaptación de colectores existentes ata a depuradora.

Está previsto que as obras sexan cofinanciadas nun 80 por cento polos fondos Next Generation da Unión Europea no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mentres que o resto será recuperado do Concello.

O obxectivo de ACUAES é que unha vez que se asinou o convenio e o proxecto supere o trámite de información pública e sexa aprobado, licitar a súa execución no primeiro semestre do próximo ano.

Trátase de avanzar canto antes nun proxecto prioritario para a zona, xa que contribuirá á conservación da Ría de Arousa, protexendo a contorna costeira, os bancos de marisqueo e a actividade bateeira.