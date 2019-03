A Garda Civil detén ao responsable dunha empresa de tratamentos de desinfección por estafa e falsificación de documentos

A Garda Civil detivo ao responsable dunha empresa que se dedica a realizar tratamentos de desinfección e control de pragas, ao que se lle acusa de falsificar os informes cos resultados dos análises da auga e legionela de preto dunha trintena de empresas e organismos públicos da provincia de Pontevedra e A Coruña.

As investigacións iniciadas pola Sección do SEPRONA da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra no marco da denominada operación "Legiogal", deron comezo o mes de outubro do pasado ano por mor da denuncia presentada por un concello desta provincia, que foi onde se detectaron as primeiras irregularidades.

Por mor das investigacións levadas a cabo polo SEPRONA, esta empresa, situada na provincia de Pontevedra, era a encargada de analizar a auga da traída municipal, a legionela das instalacións deportivas, as fontes e a piscina municipal. Ao carecer de medios propios para realizar as análises, o responsable da empresa remitía as mostras a un laboratorio externo que debería emitir os resultados correspondentes.

Están afectados hoteis, restaurantes e mesmo dous centros públicos de ensino

Segundo púidose comprobar, co obxecto de aforrar os honorarios que cobraban polas análises, unha alta porcentaxe das mostras de auga e legionela recollidas por esta empresa no exercicio das funcións que tiña encomendadas, non só non as remitía ao laboratorio de referencia, senón que xustificaba a súa xestión entregando no concello o informe das analíticas que non se fixeron, utilizando para iso impresos falsificados do mesmo laboratorio, que cubría con datos evidentemente falsos.

A partir deste momento constitúese un equipo de traballo mixto entre o SEPRONA e o Servizo de Control de Riscos Ambientais, da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, co obxecto de valorar a posible afectación á saúde pública, o número de empresas afectadas e a cantidade de análise de augas de consumo e para detectar legionela que presumiblemente se falsificaron.

Tras unha minuciosa análise de posibles afectados por esta mala praxe púidose constatar que a empresa investigada puido estafar, polo menos, a 27 dos seus clientes, falsificando un total de 159 análise de augas, na súa gran maioría os relativos aos tratamentos de legionela.

Entre os clientes supostamente estafados, ademais do concello que formulou a primeira denuncia, que foi onde se descubriron o maior número de falsificacións (26 en total), tamén se detectaron outros 26 establecementos, no seu maior parte hoteis, restaurantes e mesmo dous centros públicos de ensino nas provincias de Pontevedra e A Coruña.

O maior número de locais onde se detectaron informes falsificados pertencen á provincia de Pontevedra, con 26 casos en total. Na súa maior parte están situados na comarca de Arousa (Vilagarcía, Cambados e Meaño), aínda que tamén se detectaron afectados noutras zonas da provincia, como: Vigo, A Estrada e Caldas de Reis.

Na provincia da Coruña outros seis establecementos que tiñan contratados os seus servizos coa mesma empresa, foron vítimas da mesma estafa: 4 deles en Padrón e dous en Ribeira.

As investigacións concluíron coa detención do xerente da empresa denunciada por un delito continuado de estafa a unha pluralidade de persoas, vinte e sete establecementos ata a data identificados, que contrataran a prestación duns servizos retribuídos que non se prestaron, sendo enganados mediante a comisión dun delito continuado de falsidade documental ao recompilarse un total de 159 documentos, boletíns de informes analíticos, entregados a estes establecementos como proceso final do servizo contratado.

Ao mesmo tempo, levou a cabo un rexistro na sede social da empresa encartada, onde se incautaron varios computadores e dispositivos de almacenamento masivo que están pendentes de peritar.

O detido foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de garda de Cambados que decretou a súa liberdade provisional con cargos.