RADIO.- Aprendemos xogos de olfato con Podcans

Os xogos de olftato con cans comportan diversos beneficios para estes animais. Como sinala Diego Álvarez, o educador canino de Podcans, trátase dun exercicio natural, de baixa excitación e que non adoita comportar obsesión para os cans. Ao realizar estes xogos pódeselles premiar con outros xoguetes propios, con pequenos pedazos de comida, con penso e mesmo con persoas.

Neste podcast, Diego, achega igualmente algunhas consideracións previas ao momento de practicar xogos. Hai máis xogos, lembra en PontevedraViva Radio, pero cos que sinala en Podcans pódese ir traballando co teu can de forma progresiva, do xogo máis sinxelo a outros con máis dificultas, pero de resultados espectaculares. O 'sementado de comida', 'onde está o premio?', 'os trileiros', 'sacar a pasear a salchicha' ou 'paseo polo bosque' son propostas explicadas paso a paso.

Ademais, a cadela que acompaña este programa e que busca adopción é Neboa. Ten seis anos, está castrada e igualmente ben de saúde. Pola súa raza unicamente está catalogada como PPP, aínda que socializa ben con todo tipo de animais. Está custodiada pola protectora Palleiros e quen poida ter interese nesta adopción pode chamar ao 657023831.

Como siempre, Podcans tiene un correo electrónico: podcans@gmail.com, al que se puede escribir para realizar consultas, sugerencias o comentarios.