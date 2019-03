Un condutor que fuxía da Garda Civil pon en perigo a multitude de peóns que celebran o Entroido na Illa

A Garda Civil detivo un veciño da Illa de Arousa que xerou situacións de perigo para condutores e peóns durante a celebración do Entroido desta mesma localidade. Tras saltarse un control de Tráfico, emprendeu unha fuxida na que chegou a chocar con outro turismo e xerar moitas situacións de perigo.

O home conducía un turismo e deuse á fuga nun control de alcoholemia e drogas que estaban a realizar na localidade da Illa de Arousa, dentro do operativo de seguridade viaria nos festexos do Entroido da localidade. Desobedeceu as ordes dos axentes da Garda Civil para que se detivese e deuse á fuga a gran velocidade polo caso urbano.

Tras varios quilómetros de fuxida, seguido por varias patrullas do Destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra, finalmente foi detido cando se dispoñía a introducirse na ponte da Illa de Arousa. Atribúenselle varios delitos contra a seguridade viaria por condución manifestamente temeraria, ao poñer en perigo a multitude de peóns que estaban a celebrar o Entroido no transcurso da fuga polas rúas da localidade.

O home resultou ser un veciño de Vilagarcía de Arousa, de 24 anos e inicialmente deu positivo nas probas de consumo de alcol e drogas, aínda que aínda falta confirmación en laboratorio.

O Xulgado de Garda de Vilagarcía instrúe dilixencias por este caso, no que o mozo condutor pódese enfrontar a unha pena de seis meses a dous anos de prisión e privación do dereito para conducir vehículos a motor e ciclomotores por un mínimo dun ano e ata seis.