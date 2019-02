Un xulgado pontevedrés rebaixa unha multa por exceso de velocidade e condena á DGT a pagar o custo do xuízo

O Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra acaba de ditar unha nova resolución pola que se modifica unha multa imposta a unha condutora por exceso de velocidade porque aplica as marxes de erro propias do radar polo que foi 'pillada' . Este tipo de resolucións non é nova, pero si resulta novo que a maxistrada impón á Dirección Xeral de Tráfico o pago das costas do xuízo.

Este procedemento xudicial con tan novo fallo ten a súa orixe nunha multa imposta a unha condutora por exceso de velocidade por "circular a 91 km/ h tendo limitada a velocidade a 60 km/ h" ás 17.32 horas do 13 de decembro de 2017 na estrada en Caldas de Reis e Catoira. Foi detectada por un radar e a DGT impúxolle unha sanción de 300 euros e subtraeulle dous puntos do carné, pero a condutora decidiu levar o tema ao xulgado e encargar o seu defensa ao avogado pontevedrés Javier López Romero, cuxo despacho xa conseguira dous setencias previas en termos similares.

A sentenza, á que tivo acceso PontevedraViva, ditouna a maxistrada María Dolores López López o pasado 14 de febreiro, días despois de que se difundise un mediático fallo do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra, que o 22 de xaneiro deu a razón á asociación Automobilistas Europeos Asociados (AEA) pronunciándose na mesma liña que fixeran previamente outros xulgados españois ao anular unha multa a un pontevedrés e fixar os criterios que deben utilizarse como punto de referencia para os próximos litixios que se xulguen en Galicia.

Esta nova resolución, tal e como xa fixeran as anteriores tanto en Pontevedra como noutros xulgados españois, obriga á DGT para aplicar as marxes de erro nas medicións levadas a cabo polos equipos oportunos e anula a multa imposta á condutora para impoñerlle outra de menor contía. Pero é que esta vez, ademais de exonerar á denunciada, condena á DGT.

A Administración deberá devolver á condutora 200 euros, a diferenza entre a sanción imposta inicialmente -300 euros- e a que se declarou correcta nesta sentenza -100-. Ademais, deberá suprimir do seu expediente a perda de dous puntos do carné e foi condenada en costas, o que implica que deberá asumir os custos que supuxo esta demanda á condutora denunciada. Iso si, a condena en costas non excederá dun máximo de 300 euros no relativo a gastos de defensa e representación.

A condutora denunciada puxo en dúbida tanto ante a DGT primeiro como no xulgado despois que na cualificación da súa conduta se tivo en conta a aplicación ao exceso de velocidade detectado polo radar dos valores descritos como marxes de erro para este tipo de aparellos na normativa regulamentaria de aplicación. Ante o xulgado argumentou que á hora de xustificar a súa sanción non se probou a aplicación das marxes de erro propios do radar.

A maxistrada considera que a condutora si cometeu unha infracción por exceso de velocidade e que o radar que a fotografou funcionaba correctamente, que captou esa velocidade e que o fixo no lugar da súa instalación e para ese vehículo. Con todo, conclúe que non hai suficiente proba de que a velocidade á que circulaba o vehículo detectado polo radar fóra realmente aquela que captou na fotografía. Así, non considera probado que o radar incorpore as marxes de erro regulamentariamente recoñecidos para o funcionamento dos aparellos radares cos que se capta o exceso de velocidade.

"Podería suceder que en realidade circulase, tendo en conta esas marxes a unha velocidade sensiblemente inferior á captada propiamente polo radar, plasmada na súa fotografía", recolle a sentenza. En base á última normativa aprobada en 2010 para estas cuestións, as marxes de erro que se deben aplicar nos radares fixos como o que captou a sanción recorrida deben ser de 5 km/ h para velocidade iguais ou inferiores a 100 km/ h e do 5% en caso de velocidades superiores.

Así, o cálculo correspondente arroxa un resultado, sempre a favor da condutora captada, de 86 km/ h, o cal non supoñería, segundo o cadro-táboa de sancións de Tráfico, a multa imposta de 300 euros, senón que obrigaría a impoñerlle unha inferior, de 100 euros sen perda de puntos.

Desta forma, nesta sentenza, que xa é firme, conclúe que se debe entender rebaixada a sanción ao total de 100 euros e debe suprimirse do expediente persoal desta condutora a detracción de 2 puntos que a sanción orixinaria supoñía.