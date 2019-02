Un xulgado de Pontevedra obriga a Tráfico a aplicar marxes de erro nos radares

O xulgado do contencioso administrativo número 1 de Pontevedra volveu a dar a razón á asociación Automobilistas Europeos Asociados (AEA) nas súas denuncias contra a Dirección Xeral de Tráfico, á que acusan de impoñer multas por non aplicar correctamente as marxes de erro dos radares.

Esta última sentenza, con data do pasado 22 de xaneiro, súmase ao centenar de fallos xudiciais ao seu favor que este organismo logrou en toda España.

Os tribunais, segundo a AEA, están a condenar á Dirección Xeral de Tráfico a anular ou reducir as multas económicas impostas ou á devolución dos puntos detraídos a condutores sancionados por superar os límites de velocidade.

É o caso deste condutor de Pontevedra, que recuperará o seu diñeiro e os seus puntos. A sentenza deste tribunal fixa ademais os criterios que deben utilizarse como punto de referencia para os próximos litixios que se xulguen en Galicia.

O xuíz considera que, coa finalidade de unificar criterios, a velocidade captada polos radares e que aparece sobreimpresionada nas fotografías debe corrixirse "en función da marxe de erro do cinemómetro".

Considera que o radar non realiza unha "medición exacta" da velocidade do vehículo, a pesar de que o avogado do Estado sostiña que "non había nada que corrixir" xa que o tipo legal infractor toma como "único parámetro" a velocidade captada pola máquina, "resultando indiferente que coincida ou non coa velocidade real do vehículo".

A sentenza establece, con todo, que o criterio "correcto" que debe seguirse é que á velocidade detectada polo radar debe corrixirse "aplicando á baixa o índice máximo de erro admisible" deste tipo de aparellos, regulada por unha orde do 26 de novembro de 2010.

Automobilistas Europeos Asociados explica que, con este argumento, se a velocidade do vehículo detectada polo cinemómetro é igual ou inferior a 100 km/h, deben restárselle 5 km/h se a medición realizouna en posición estática ou 7 km/h se a efectuou desde un vehículo en movemento.

Se a velocidade, pola súa banda, supera o 100 km/h aplicaranse, respectivamente, as porcentaxes do 5 ou do 7%, xa que, como se indica na sentenza, "é a única maneira de evitar que se poida chegar a sancionar a quen, en realidade, polos mencionados erros de medición non chegou a cometer o hipotético exceso de velocidade detectado polo aparello".