A avogada dun acusado de violación asegura que queren condenar ao seu cliente "por un claro clamor y la alarma social"

A Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo contra un veciño de Tui, Moisés A.G. acusado de agredir sexualmente e golpear a unha turista asturiana á que se ofreceu a levar ao hotel en coche. O acusado negou os feitos e a súa avogada asegurou que "se está intentando condenar a una persona por un claro clamor y la alarma social".

A fiscal Alicia Tajes pediu unha condena de 10 anos de prisión para este home como autor dun delito de agresión sexual coa circunstancia agravante de aproveitamento das circunstancias de lugar, tempo e auxilio. A acusación particular eleva a petición de pena aos 12 anos.

A representante do Ministerio Público tamén solicitou que se impoña ao acusado a prohibición de comunicación coa denunciante e unha orde de afastamento que lle impida achegarse a menos de 500 metros dela, ambas as durante doce anos, e obríguelle a indemnizar á muller con 12.000 euros polos danos físicos e morais provocados.

A letrada que exerce a defensa do acusado pediu a libre absolución. Esta avogada definiu as relacións sexuais como "un desliz, un affaire" entre o acusado e a denunciante. Unha "relación puntual" que ela "decide ocultar bajo una denuncia", dixo a avogada, chegando a argumentar ante o tribunal que "están de moda estos delitos".

No transcurso da vista oral o acusado recoñeceu a existencia de relacións sexuais pero asegurou que estas foron consentidas.

Segundo relatou Moisés, ambos se coñeceron durante a madrugada do 14 de abril de 2017, Xoves Santo, pouco despois de que a suposta vítima chegase coa súa parella a un bar situado nas inmediacións do hotel no que se hospedaban para pasar a Semana Santa. O acusado comezou a falar coa parella na terraza do local e, cando a muller quedou soa, ofreceuse a levala ao hotel no seu coche.

Durante ese tempo el consumiu catro raias de cocaína e tanto el como a moza recoñeceron tomar varias bebidas alcohólicas.

Por primeira vez, o acusado introduciu unha variación na súa versión dos feitos apuntando que mantiveron relacións sexuais consentidas nos aseos do bar e xustificou que non o dixo antes "por vergüenza".

A denunciante compareceu na sala protexida detrás dun biombo. Na súa versión dos feitos negou manter relacións sexuais nos baños do bar. Dixo que el lle ofreceu unha raia de cocaína que ela rexeitou, aínda que ela era consumidora ocasional.

Tamén explicou como, despois de pasar toda a noite no bar, o acusado ofreceuse a trasladala en coche ata o hotel onde se atopaba o seu noivo pero o que fixo foi levala sen o seu consentimento a unha zona despoblada no monte. Alí "me agarró de las muñecas y forcejeamos".

"Era muy fuerte, apenas me podía resistir", indicou a moza. Ante a súa resistencia e para poder consumar a agresión sexual o acusado golpeouna de maneira continuada na cara ata que ela quedou inmóbil. Entón quitoulle a roupa, forzou unha felación e violouna, segundo o seu testemuño.

Nun momento no que Moisés saíu do coche, a vítima logrou fuxir do lugar sendo perseguida polo acusado e "aunque no sabía nadar" ocultouse no interior de en unha lagoa natural, situada en Salceda de Caselas, desde onde "llamé a mi pareja y le dije que me habían violado". Despois alertou ao 112 Galicia para denunciar os feitos. A muller foi rescatada minutos despois por unha patrulla da Garda Civil.

Poucas semanas despois a moza tentou suicidarse "me sentía culpable de lo que pasó por haber aceptado subir a aquel coche con él, sentía asco de mí", explicou ao tribunal.

Os gardas civís que participaron na investigación deste caso sinalaron que o relato da muller é "coherente" e explicaron que tiña a cara "destrozada" polas agresións sufridas "al menos recibió dos golpes fuertes", explicaron os informes das forenses que engaden que as lesións que presentaba nos antebrazos, brazos e as mans son "feridas defensivas" e outras "de loita".

Ademais, por mor deste suceso, a muller presenta secuelas psicolóxicas e necesita tratamento médico crónico.