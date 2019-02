A xuízo por agredir sexualmente e golpear unha turista á que se ofreceu a levar ao hotel en coche

Un home sentará a próxima semana no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra por presuntamente agredir sexualmente e golpear a unha muller que estaba de vacacións en Tui e á que coñecera nun bar próximo ao seu hotel e ofreceuse a levar en coche.

O xuízo está fixado para o vindeiro martes 26 de febreiro na Sección Segunda da Audiencia, onde a Fiscalía pedirá que o home sexa condenado a 14 anos de prisión como autor dun delito de agresión sexual coa circunstancia agravante de aproveitamento das circunstancias de lugar, tempo e auxilio.

Ademais, o ministerio público solicita que se impoña ao acusado unha orde de afastamento que lle impida achegarse a menos de 500 metros da vítima durante doce anos e obríguelle a indemnizar á muller con 12.000 euros polos danos físicos e morais provocados.

Os feitos ocorreron durante a madrugada do 14 de abril de 2017, pouco despois de que a vítima chegase coa súa parella a un bar situado nas inmediacións do hotel no que se hospedaban para pasar a Semana Santa. O acusado comezou a falar coa parella na terraza do local e, cando a muller quedou soa, ofreceuse a levala ao hotel no seu coche.

Segundo o relato que mantén o fiscal no seu escrito de acusación, aproveitando que a muller consumira drogas e tiña as súas capacidades mermadas, o acusado levouna sen o seu consentimento a unha zona illada e intransitable. Alí agarrouna das bonecas, quitoulle a roupa e violouna.

Para consumar a agresión sexual e ante a resistencia da vítima, o acusado golpeouna de maneira "continuada e incesante" na cabeza ata que quedou inmóbil.

Unha vez o home saíu do coche, a vítima logrou fuxir do lugar e ocultouse no interior de en unha lagoa natural, situada en Salceda de Caselas, desde onde alertou ao 112 Galicia para denunciar os feitos. A muller foi rescatada minutos despois por unha patrulla da Garda Civil.