O socialista Manuel Campos buscará a reelección como alcalde de Cuntis

Ninguén o poñía en dúbida pero, como o trámite había que cumprilo, a agrupación municipal do PSdeG-PSOE vén de ratificar a Manuel Campos, alcalde de Cuntis, como o candidato dos socialistas nas próximas eleccións municipais de maio.

Manuel Campos explicou que inicia esta nova etapa con ilusión, sendo a segunda vez que se presenta como cartel electoral polo Partido Socialista en Cuntis.

A agrupación afronta este reto electoral co obxectivo de manter a alcaldía para seguir desenvolvendo o municipio desde o punto de vista social e económico.

O candidato á reelección é natural de Cuntis e ten 45 anos. Casado e con dous fillos desenvolveu toda a súa vida política no PSOE do municipio, no que milita desde os 16 anos.

Este é o terceiro mandato no que está na corporación municipal.