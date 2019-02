300 escolares do colexio Vilaverde apúntanse ao Plan Revitaliza

Actividade do Plan Revitaliza no colexio Vilaverde de Mourente © Deputación de Pontevedra Actividade do Plan Revitaliza no colexio Vilaverde de Mourente © Deputación de Pontevedra

Arredor duns 300 escolares de entre primeiro e sexto cursos de Primaria do CEIP Vilaverde de Mourente apuntáronse á compostaxe da man do Plan Revitaliza da Deputación Provincial de Pontevedra.

O persoal técnico do Ceida está a traballar co alumnado realizando charlas, xogos e outros obradoiros para que o alumnado aprenda sobre a necesidade de reciclar os residuos e, principalmente, sobre como se fai compost co lixo orgánico que se xera tanto nas casas como no colexio.

Arredor dun cento de escolares de terceiro e cuarto de Primaria atenderon ás charlas inf os máis pequenos aproveitaron o xa coñecido 'xogo da miñoca' para avaliar os seus coñecementos sobre compostaxeormativas esta semana, mentres que con anterioridade e que se debe e non debe botar ao composteiro.

Nas vindeiras semanas realizaranse novos relatorios, clases prácticas de 'Quen vive aí?' destinadas á xente moza nas que poderán descubrir os invertebrados que hai nos composteiros e que axudan a que a compostaxe se realice correctamente.

Ademais, estase a avaliar a posibilidade de poñer en marcha un composteiro grande da man dos mestres composteiros do Revitaliza da Deputación, no que o alumnado botaría os restos de merendas e comidas.