O presidente de Illa de Príncipe, onde veranean Brad Pitt e Bill Gates, interesado no plan de compostaxe pontevedrés

César Mosquera co presidente de Illa de Príncipe © Deputación de Pontevedra Recepción na Deputación ao presidente da Illa africana de Príncipe © Deputación de Pontevedra

O vicepresidente da Deputación César Mosquera actúa estes días como anfitrión dunha delegación institucional que visita Pontevedra co presidente do Goberno rexional de Illa de Príncipe, José Cardoso dos Ramos Cassandra á cabeza. A comitiva na que tamén se atopan profesores da Universidade brasileira de Sâo Paulo quere coñecer o Plan Revitaliza para buscar solucións nos seus países á xestión de residuos sólidos urbanos.

Mosquera sinalaba tras o encontro que na máis pequena das dúas illas principais de Sâo Tomei e Príncipe están a vivirse experiencias interesantes desde o punto de vista ecolóxico ao tratarse dunha reserva de biosfera da UNESCO desde o ano 2012.

José Cardoso dous Ramos apuntaba á gran sorpresa que lle supuxo ver a experiencia pontevedresa na xestión de residuos ao comprobar que a cidadanía está involucrada nun proceso que devolve o lixo biodegradable á terra. O presidente da illa situada no Golfo de Guinea afirmaba que espera poñer en marcha unha iniciativa similar cando teñen previsto eliminar os residuos plásticos no seu territorio.

Cardoso dous Ramos aseguraba que, tras ver o funcionamento do Plan Revitaliza, van desenvolver un programa educativo e de sensibilidade social para poder trasladar este proxecto que promove a Deputación de Pontevedra. Lembrou que o seu país conta cun gran potencial agrícola, pesqueiro e de turismo. As súas ofertas turísticas atraen a actores como Brad Pitt ou ao informático Bill Gates, ademais de músicos e futbolistas. Trátase, asegura Cardoso dous Ramos, dun turismo responsable nun espazo onde hai un século deuse validez á teoría da relatividade de Einstein durante unha eclipse solar.

En relación coa compostaxe tamén se pronunciaba a secretaria rexional do Ambiente do país africano, Ana Alice Prazeres da Mata, que indicou que máis do 50% dos residuos que se xeran son orgánicos e que a proposta de convertelos en compost permite devolver á terra o que ela achega

Pola súa banda, os profesores da Universidade de São Paulo, Ana María Meira de Lello e Marcos Sorrentino tamén se mostraron sorprendidos positivamente por esta iniciativa que queren trasladar ás 120.000 persoas que forman parte deste centro universitario e aos municipios nos que actúan. Sorrentino destacou que este proxecto permita crear emprego e que, ao mesmo tempo, permita mostrar como os residuos forman parte dos ciclos vitais. Mostrouse esperanzado de que Brasil poida acoller tanto esta experiencia como a da mobilidade urbana, na que citou a Pontevedra como un exemplo para todo o planeta.