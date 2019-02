Un garda civil nega que abusase do seu cargo para manter relacións sexuais cunha vítima de violencia de xénero

José Ramón Q.B., garda civil acusado de solicitude sexual, negociación e actividade prohibida ao funcionario e abuso da súa función © Mónica Patxot

José Ramón Q.B., que entre os anos 2016 e 2017 exercía de comandante do posto da Garda Civil de Pontevedra, proclamou este martes a súa inocencia dos delitos de solicitude sexual, negociación e actividade prohibida ao funcionario e abuso da súa función polos que sentou no banco dos acusados da Audiencia Provincial e enfróntase a unha pena de 18 meses de prisión e sete anos de inhabilitación. O fiscal acúsao de aproveitarse do seu cargo para manter relacións sexuais cunha vítima de violencia de xénero, pero el asegura que esas relacións nunca existiron.

Os feitos chegaron á Audiencia por mor dunha denuncia presentada de oficio por parte da propia Comandancia da Garda Civil. Un garda civil comentou ao seu superior que tiña coñecemento de que o agora acusado subía á súa casa a vítimas de violencia de xénero, de modo que se abriu unha investigación, en concreto, unha información reservada. Froito desas indagacións, o caso chegou á Fiscalía, que é agora quen acusa, aínda que tan só por unha desas vítimas e non por varias, como empezou o caso.

Durante a súa declaración ante a Sección Cuarta da Audiencia, o acusado recoñeceu que, como comandante do posto, tiña responsabilidade na coordinación de todas as xestións relacionadas coas vítimas de violencia de xénero, pero non trataba con elas de forma directa a non ser que se producise algún feito nalgún momento no que non había máis persoal no posto. Iso ocorreu coa vítima pola que finalmente acabou no banco dos acusados.

Segundo a súa versión dos feitos, en maio de 2016 coñeceuna porque ela recibira unha coitelada da súa ex parella e estaba no Hospital Montecelo, tocándolle a el e a outros dous compañeiros de paisano a súa custodia durante a hospitalización, unha tarefa que el mesmo se autoimpuso porque "no puedo dejar a una víctima sola". Unha vez que lle deron o alta, "por seguridad" ofreceulle aloxarse nun hotel, pero ela rexeitouno e foise a casa dunha amiga.

A partir dese momento, o acusado asegura que se desentendeu das dilixencias por eses feitos, pero recoñece que a localizou un día para comentarlle que o seu agresor fora detido e que volveron falar outro porque ela chamou a emerxencias indicando que o seu ex parella quebrantou a orde de afastamento e ela sentíase ameazada e tiña medo. El colleu un coche camuflado, foi recollela onde ela estaba e ofreceuse a levala a un hotel, pero, segundo a versión del, a muller díxolle que tiña fame, de modo que, ao ser as dúas da madrugada e non haber nada aberto, acabou levándoa ao seu domicilio no cuartel para facerlle un bocadillo.

O acusado sostén que a muller só estivo na súa casa dez minutos para que lle fixese o bocadillo e lle dese un kas de limón, pero esa versión contradise coa dela. A muller declarou tamén no xuízo este martes e asegurou que no primeiro encontro no hospital o acusado non lle propuxo nada e que lle volveu a ver outro día porque ela denunciou un quebrantamento da orde de afastamento que a protexía da súa parella. As discrepancias nas versións de ambos chegan en relación co seu último encontro.

Segundo a moza, el chamouna insistintemente por teléfono e quedaron ás catro da tarde para tomar un café. El levouna á súa casa e, segundo relatou a muller ante o tribunal, esa mesma noite "no paró de llamar" ata que accedeu a quedar con el. Eran as dúas da madrugada cando a levou ao seu piso no cuartel, onde mantiveron relacións sexuais.

A muller explica que foron relacións consentidas, pero que ela accedeu a mantelas "porque creía que me iba a ayudar" co aluguer. Ela exercía a prostitución e entendeu que recibiría un pago por esa relación, pois el faloulle de que lle axudaría polo aluguer. Con todo, ao terminar o encontro, preguntoulle se non lle ía a dar un regalito, pero el "cogió unos céntimos y me dijo que no era lo que esperaba, que no valía para nada".

Durante o xuízo, declarou un garda civil que realizou esa información reservada sobre as actividades do agora acusado e explicou que un compañeiro contoulle que varias vítimas de violencia de xénero subían ao seu domicilio no cuartel, dándolle dous nomes delas. Entrevistouse con ambas as e concluíu que subiron ao piso, pero non que fixo con elas alí.

Outro garda declarou que presenciou como unha desas vítimas, a que figura como afectada nesta causa, subía ao piso, pero non sabe canto tempo estivo nin que fixeron alí. Este funcionario estivo de baixa porque ao ano seguinte a estes feitos, en 2017, o acusado supostamente alzoulle a voz e ameazoulle. Outro dos axentes da Garda Civil que compareceu, superior do agora acusado, explicou que entre o acusado e o responsable da información reservada había mala relación.

A fiscal do caso mantivo as súas conclusións iniciais e outorgou credibilidade á vítima, que foi "firme en su declaración". Ademais, considera "más creíble" a versión da muller que a do acusado, pois ve "poco creíble" que a leva á súa casa para facerlle un bocadillo.