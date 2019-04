Absolven o garda civil acusado de abusar do seu cargo para manter relacións sexuais cunha vítima de violencia de xénero

José Ramón Q. B., que entre os anos 2016 e 2017 exercía de comandante do posto da Garda Civil de Pontevedra e o pasado mes de febreiro foi xulgado por aproveitarse do seu cargo para manter relacións sexuais cunha vítima de violencia de xénero, acaba de ser absolto. Acusábano de manter relacións con esa muller no seu domicilio do propio cuartel pontevedrés e absolvérono, aínda que cun tirón de orellas, ao tachar o seu comportamento de "falta de ética".

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra absólveo de todos os delitos dos que estaba acusado: solicitude sexual, negociación e actividade prohibida ao funcionario e abuso da súa función, polos que a Fiscalía pedía que fose condenado a 18 meses de prisión e sete anos de inhabilitación.

Aínda que si reprocha a "falta de ética que en calquera dos casos poida derivarse do comportamento do acusado subindo ao seu domicilio particular cunha vítima de violencia de xénero", o tribunal provincial sostén que non cabe ningunha condena ao garda civil.

As maxistradas da Sección Cuarta da Audiencia apuntan a que as accións do acusado poderían derivar nunha sanción no ámbito disciplinario, pero "non supoñen que neste caso concorran os elementos esixidos polo tipo penal polo que se formulou acusación".

O tribunal relata na sentenza que o sospeitoso, que era quen supervisaba e decidía nas actuacións relativas á violencia de xénero e ás ordes de protección vixentes, coñecía "con motivo da súa actuación profesional" o teléfono da denunciante, así como que exercía a prostitución e era consumidora de substancias estupefacientes.

Froito dese coñecemento, considera acreditado que o 26 de maio de 2016 chamouna por teléfono e quedaron nun bar. Ese día, segundo o fallo, "acudiron e subiron xuntos" ao cuartel da Garda Civil no que residía o sospeitoso, "onde permaneceron polo menos durante dez minutos, sen que se acreditaron outros feitos".

O acusado sostivo no xuízo que a muller só estivo na súa casa dez minutos para que lle fixese un bocadillo e déselle un kas de limón, pero esa versión contradise coa dela. A muller asegurou que mantiveron relacións sexuais e que foron relacións consentidas, pero que ela accedeu a mantelas "porque crin que me ía a axudar" co aluguer. Ela exercía a prostitución e entendeu que recibiría un pago por esa relación, pois el faloulle de que lle axudaría polo aluguer.

As maxistradas subliñan que "non consta" que o consentimento da denunciante estivese "mediatizado nin condicionado en forma algunha nin pola condición de funcionario público do acusado nin especificamente pola súa consideración de vítima de violencia de xénero".