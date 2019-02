A Fiscalía descarta pedir pena de prisión para a acusada de matar un octoxenario en Moraña

O fiscal responsable da causa xudicial aberta a raíz do brutal crime de Agustín Chayán Silva en Moraña en maio de 2017 reafírmase en descartar que a única sospeitosa do crime teña que cumprir unha pena de prisión por estes feitos e decántase por pedir para ela unha medida de seguridade tal como o internamento nun centro psiquiátrico. Baséase no estado mental da acusada, que padece esquizofrenia paranoide e un atraso mental leve.

Tras o crime, a muller permaneceu ingresada durante varias semanas na Unidade de Psiquiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) e, unha vez que recibiu o alta hospitalaria, o Xulgado de Caldas decretou o seu ingreso nun centro psiquiátrico penal.

Despois de pasar varios meses nun centro desas características, foi derivada a un centro penal ordinario, no que espera a celebración do xuízo. En concreto, atópase no penal de Mansilla de las Mulas, en León, onde se prevé que permaneza, polo menos, ata que se revise a súa situación.

O ingreso en prisión debe revisarse ao cumprirse dous anos de privación de liberdade, data que chegará o 20 de maio, coincidindo co segundo aniversario do achado do cadáver e a súa hospitalización. O fiscal baralla non pedir a prórroga, senón outra medida de seguridade como o seu internamento nun centro psiquiátrico.

O cadáver de Agustín Chayán, de 84 anos, foi localizado sobre as 10.00 horas da mañá do sábado 20 de maio no exterior da súa casa de Apedrado, en Amil, Moraña. Estaba nun lateral da vivenda na que vivía coa parella coa que mantiña unha relación sentimental desde que quedou viúvo e coa filla desta, a agora acusada.

O corpo presentaba evidentes síntomas de violencia e abundantes feridas de arma branca que lle causaron a morte bastante tempo antes do seu achado. Desde o principio, a Garda Civil tívoa como principal sospeitosa e sinalou que cometería o crime coas facultades anuladas. Esta hipótese confirmouna un informe forense que sinalou a existencia de "unha relación de causalidade entre o feito de que se lle acusa e a actividade psicótica presentada nese momento".

Os forenses sosteñen que no momento da comisión do feito delituoso a muller presentaba "unha anulación completa da comprensión da ilicitud do feito e da liberdade con que puido realizar devandito acto" e, baseándose nesa premisa, o fiscal considera que é inimputable e que debería ser absolta ao aplicárselle a circunstancia eximente completa de trastorno mental.

Respecto diso, cabe apuntar que nas últimas semanas o caso chegou á Audiencia Provincial, que, seguindo as teses do fiscal, e para outorgar as máximas garantías á acusada, decidiu que a causa contra ela debe seguir e débese celebrar un xuízo oral no que se diten medidas de seguridade sobre ela. Así, considérase que ten máis dereitos se a xulgan e absolven aplicándolle medidas de internamento para que efectivamente reciba o tratamento psiquiátrico que necesita.

As outras partes acudidas na causa discrepaban deste criterio e a defensa presentou un recurso que revisou a Audiencia pedindo que se arquive a causa penal e ábrase a vía civil para ditar algunha medida que garanta o tratamento da súa clienta. A resposta a ese recurso é a que acaba de ditar o tribunal provincial, que rexeita o arquivo e conclúe que a causa debe seguir adiante e chegar a xuízo. Será xulgada por un tribunal de xurado.

Tras coñecerse esta semana este último auto da Audiencia, fontes da Fiscalía consultadas por PontevedraViva sinalaron que se manteñen na súa intención de presentar un escrito de acusación no que pedirá medidas de seguridade e non prisión.