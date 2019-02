RADIO.- Cara a cara. Contra a obesidade, lóxica pura: "menos prato e máis zapato"

A obesidade garda relación con máis de dez tipos de cancro e con maior risco entre mulleres que entre homes. Se a esta máxima que expón no Cara a cara o doutor especialista en Dixestivo, José Luis Ulla Rocha, engádeselle que Galicia é a segunda Comunidade Autónoma española con máis sobrepeso e obesidade, non é nada desdeñable seguir o consello que trae: menos prato e máis zapato.

E é que a obesidade se ha convertido nun dos grandes problemas sanitarios occidentais. Países da contorna europea, España incluída, están a adoptar algunhas medidas contra esta epidemia, da que - en xeral -, a sociedade non está suficientemente concienciada. Exemplos, na actualidade recoméndase non superar as 2.000 - 2.200 kilocalorías ao día. O Reino Unido está a promocionar unha inxesta que rolda as 1.600 porque as cifras de obesidade nalgunhas zonas rolda xa o 40%. De igual forma, nos seus tradicionais ' fish and chips' obrigouse a diminuír as kilocalorías nas racións, para que se axusten a eses parámetros.

En Portugal obrigaron ás produtoras de refrescos a reducir a cantidade de azucre nas súas bebidas e ademais coas sancións impostas, o goberno luso ha recadado 80 millóns de euros. En España chegouse a un acordo con 400 produtores para reducir o 10% de graxas, azucres e sal nos alimentos procesados.

Datos e consellos como os sinalados en PontevedraViva Radio, reportábaos o doutor Ulla Rocha nas charlas do ciclo 'Sen cita previa. Agasalla saúde' que se están ofrecendo no Teatro Principal. A máis inmediata ás 20.00 horas de leste mesmo xoves 14 e a terceira e última o próximo 21 deste mes.