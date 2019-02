O paro dispárase en xaneiro con 2.016 desempregados máis en Pontevedra

Como cada ano, o mes de xaneiro non foi positivo para os datos do paro. Un total de 2.016 persoas sumáronse ás listas de desemprego na provincia de Pontevedra ao longo do primeiro mes de 2019, segundo desvelou este luns o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Con esta subida do 3% no número de parados, Pontevedra conta con 69.208 demandantes de emprego.

Este aumento débese, case na súa totalidade, no sector servizos con 2.070 desempregados durante o mes de xaneiro. Outros 64 parados chegan da agricultura. Pola súa banda, redúcese a falta de emprego en industria, construción e nos parados sen emprego anterior.

Con respecto a xaneiro de 2018, a provincia ten 6.250 desempregados menos, o que supón un descenso interanual dun 8.28%.

En Pontevedra, ademais, asináronse 32.493 contratos durante o último mes. Deles, tan só 2.847, un 8.76%, foron de carácter indefinido.

DATOS ESTATAIS

Pola súa banda, no conxunto do Estado o número de parados rexistrados no mes de xaneiro subiu en 83.464 en relación co mes anterior. En valores relativos, o incremento do paro é dun 2,61%.

Así, a cifra total de desempregados sitúase en 3.285.761 españois. En termos interanuais, o paro rexistrado nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego reduciuse en 190.767 persoas, un 5,49%.