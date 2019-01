O incendio nun edificio de Alfonso X deixou "inhabitables" seis vivendas

Un incendio afecta a tres edificios en Campolongo © Diego Torrado

Vinte e catro horas despois do incendio que alarmou a toda a cidade, o que afectou a un edificio da rúa Alfonso X, é hora de facer balance. O lume deixou "inhabitables" seis vivendas, cinco delas ocupadas, aínda que ningún dos seus inquilinos resultou ferido.

A portavoz do goberno municipal, Carme da Silva, explicou que o lume se orixinou na planta baixa do inmoble, onde está situado o asador La Tasca. O incendio, que segundo os primeiros exames, orixinouse na grella do restaurante expandiuse rapidamente.

A pesar do esforzo do persoal do establecemento, que fixo fronte ao incendio con extintores, as lapas propagáronse a través da cheminea, o que provocou que as vivendas afectadas foran as situadas no patio traseiro do edificio.

"Canto máis arriba, máis afectadas quedaron", detallou Da Silva sobre un incendio que, debido ás elevadas temperaturas que provocou, fixo estalar persianas e xanelas. Ademais, o lume chegou a entrar nalgún dos domicilios.

O incendio obrigou ás autoridades para desaloxar outros dous edificios, situados na avenida María Victoria Moreno, por motivos de seguridade. Os veciños puideron volver ás súas casas, unha vez foron aireadas polos Bombeiros. O mesmo ocorreu con gran parte do inmoble onde se produciu o incendio, na rúa Alfonso X.

Non foi o caso das cinco familias que ocupaban as vivendas máis afectadas -a sexta é o ático que estaba deshabitado-. A maior parte atopou realoxamento con amigos ou familiares, pero unha delas, composta por catro adultos e dous menores, pasaron a noite nun hotel.

Este refuxio, segundo a edil, "non pode ser permanente", polo que o Concello deu orde aos servizos sociais de estar pendentes ante a posibilidade de que teñan que tramitar aloxamentos de emerxencia, tanto para esta familia como para calquera outra dos afectados.

Carme dá Silva, en todo caso, destacou o traballo "impecable" dos servizos de emerxencia municipais, especialmente Bombeiros e Policía Local, e o comportamento dos veciños afectados que, a pesar da situación de tensión vivida, seguiron as instrucións das autoridades "en todo momento".