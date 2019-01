Incendio na rúa Alfonso X o Sabio, en Campolongo

Para sufocar as lapas tiveron que intervir dous camións do Parque de Bombeiros de Pontevedra

Incendio nun edificio da rúa Alfonso X o Sabio PontevedraViva

Os bombeiros de Pontevedra están a intervir nestes momentos no lume que se desataba ao redor das 13.20 horas na parte interior dun edificio da rúa Alfonso X o Sabio, na urbanización de Campolongo.

Por causas aínda por concretar, o incendio orixinábase nun local do edificio e rapidamente estendéronse as lapas, segundo testemuñas presenciais. Foi necesario desaloxar aos residentes no inmoble. Polo momento, non se ten constancia de que algunha persoa resultase ferida.

Ata o lugar, ademais de dous camións do Parque de Bombeiros desprazáronse unha ambulancia do 061 e unidades da Policía Local e Nacional.

O fume, visible desde diversos puntos da cidade, alertou á poboación potnevedresa.

Ao redor das 14.00 horas, segundo a Policía Local, os bombeiros teñen controlado o lume e xa están a desenvolver labores para enfriar as instalacións.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)