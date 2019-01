A Xunta lembra que Anova e IU non alegaron aos proxectos da depuradora de Praceres e o emisario

A Xunta aclara que, tanto o proxecto de reforma da depuradora de Praceres como o de construción dun novo emisario submarino, foron sometidos a un proceso de participación pública o pasado ano 2018. "Nin os grupos políticos de Anova, nin IU nin Ciudadanos presentaron alegación algunha a eses proxectos, nin tampouco o fixeron Lidia Senra nin Javier Nart a título persoal".

Esta é a resposta do Goberno galego ás manifestacións feitas este mércores pola representante de Anova Lidia Senra, en relación co Plan de saneamento da ría de Pontevedra.

O Executivo do presidente galego Núñez Feijóo lembra que ese proceso de participación pública ten por obxecto recabar as achegas de todos os interesados no saneamento da ría para enriquecer e mellorar o proxecto, "unha oportunidade que estes representantes políticos deixaron pasar".

Ambas actuacións forman parte do Plan de saneamento da ría de Pontevedra que a Xunta ten deseñado "tras un exhaustivo análise da ría, dos problemas do actual sistema de saneamento e depuración e das posibles solucións". Durante o proceso de elaboración dese Plan, a Xunta deu conta puntual dos avances á Unión Europea, aos concellos e aos profesionais implicados.

"A Xunta lembra que as depuradoras son as vacinas que evitan as enfermidades das augas derivadas da contaminación", di o Goberno galego nunha referencia velada á coñecida postura da eurodiputada Lidia Senra contra as vacinas.

O Goberno galego lamenta igualmente a "incomprensible actitude do BNG" que, "mentres en Bruxelas intenta cuestionar as evidentes melloras rexistradas na calidade das augas das rías nas que se desenvolveron plans de saneamento, o Goberno municipal de Pontevedra se desentende do problema da súa ría , e mesmo obstaculiza as solucións deseñadas pola Xunta".