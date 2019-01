Pasa a disposición xudicial o marinense detido por levar á forza a súa filla de 19 meses

O veciño de Marín detido este luns por agreder súa parella e levarse á forza a súa filla de a penas 19 meses pasou a disposición xudicial na mañá deste martes no Xulgado de Garda de Marín. Chegou sobre as 10.30 horas custodiado pola Policía Nacional tras pasar a noite nos calabozos da Comisaría de Marín.

A primeira hora da mañá tamén chegou aos xulgados marinenses a súa vítima, unha muller que na tarde deste luns recibiu un golpe do agora detido cando, tras unha discusión, el tentou levarse aos seus dous fillos e ela tratou de evitalo. Presenta unha mancadura visible nun ollo.

Todo ocorreu sobre ás 19.00 horas deste luns nun domicilio da localidade pontevedresa de Marín. O home, de 33 anos e natural de San Xulián, mantivo unha forte discusión coa súa parella. Estaba visiblemente nervioso e moi alterado e tentou levarse aos seus dous fillos no coche, pero ela logrou protexer a un deles. Finalmente, gopeouna e logrou irse no coche co outro.

A vítima alertou á Policía Naciona, que despregou un amplo operativo de busca para localizar o home e o seu vehículo, un Ford Focus de cor branca que durante hora e media estivo sendo procurado polas policías local e Nacional de Marín, axentes de Pontevedra, amizades e familiares.

Finalmente deron co seu paradoiro porque durante a fuxida, e co seu bebé dentro do vehículo, o home sofreu un accidente no que impactou con outro coche. Metérase por camiños estreitos da zona do coñecido hotel Libertad de Marín e ao chegar a un punto de difícil acceso nas inmediacións dun lavadoiro, colidiu con outro vehículo.

Cando baixou do seu turismo e encarouse co outro condutor, foi detido por un axente da Policía Nacional que lograra localizalo pouco antes e fixo un seguimento ata lograr a detención.

Pouco despois, chegou ao lugar unha patrulla e o home foi detido e trasladado á Comisaría. Puido constatarse que carecía de antecedentes por violencia de xénero, pero si conta con detencións anteriores por delitos contra o patrimonio.

A muller resultou ferida e tivo que ser atendida nun centro de saúde da localidade de Marín.