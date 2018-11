A plataforma de Lourizán sae á rúa pedindo unidade no medio dun cruzamento de criticas veciñal

O movemento veciñal xurdido na parroquia de Lourizán en contra do proxecto de Augas de Galicia para ampliar a depuradora dos Praceres está máis dividido que nunca. Todos manteñen o mesmo obxectivo, pero as distintas asociacións integradas no mesmo seguen xa dous camiños diferentes. Durante esta fin de semana, a plataforma veciñal saiu á rúa para reivindicar a unidade do movemento mentres que a Asociación Armel e o San Andrés Club de Fútbol piden que se fagan públicos os nomes dos representantes actuais que forman a nova plataforma.

Un grupo de veciños secundou na mañá deste domingo a convocatoria da plataforma para concentrarse nos Praceres. Previamente, nunha asemblea veciñal acordaron por unanimidade a reivindicación da unidade do movemento veciñal de Lourizán.

Ademais, este sector veciñal quixo manifestar publicamente a súa "repulsa aos ataques calumniosos" que realizaron nos últimos días os representantes do PP na parroquia, de quen asegura que iniciaron unha campaña encamiñada a "dividir, desactivar e anular o movemento veciñal". Sospeitan que "foi orquestrada desde esferas máis altas".

Por outra banda, critican que os presidentes de Armel e San Andrés non acudiron á asemblea a pesar de que se lles convidou expresamente para que tivesen a oportunidade de explicarse ante os veciños e de demostrar que a maioría da veciñanza está do seu lado.

En canto á asociación Armel e o San Andrés Club de Fútbol, este sábado emitiron un comunicado en resposta á actual directiva da Plataforma Non Á Ampliación da Depuradora no que agradeceron publicamente aos grupos políticos de PSOE, Cidadáns e PP a boa vontade mostrada e tamén o comportamento da Subdelegación do Goberno de Pontevedra.

Nese mesmo comunicado pediron coñecer os nomes dos representantes actuais que forman a data a nova plataforma para o coñecemento dos veciños que non poden asistir os domingos por distintos motivos, xa que indican que nunca foron feitos públicos.

Tamén criticaron o rexeitamento da nova directiva (formada por mor dos abandonos producidos) á construción do campo de fútbol e o seu apoio en cambio á construción de dous campos de billarda que nunca ninguén pedira. "É unha medida que non podemos tolerar e á que temos que facer fronte", avisan.