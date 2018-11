Podemos convoca primarias para elixir os seus responsables en Pontevedra e Sanxenxo

A chegada de Antón Gómez-Reino á secretaría xeral de Podemos en Galicia reactiva o partido a nivel local. O consello cidadán autonómico da formación morada acordou, a proposta do novo responsable en Galicia, convocar asembleas locais para elixir os novos secretarios municipais en once cidades e vilas galegas.

A celebración de primarias nas sete grandes cidades de Galicia, entre elas Pontevedra, era un dos compromisos de Gómez-Reino para reactivar o partido a nivel local, ampliar a capacidade de decisión das bases e impulsar o funcionamento aberto e democrático da formación.

Ademais de nas sete cidades, Podemos Galicia acordou convocalas en catro localidades que cumpren cos requisitos internos esixidos: Ames, Sarria, Gondomar e Sanxenxo.

Antón Gómez-Reino entende que este proceso permitirá contar en Galicia con un Podemos "máis aberto, democrático e impulsado desde as bases", co obxectivo de "consolidar o espazo do cambio en Galicia" nas municipais do 2019 e nas autonómicas do 2020.

O procedemento das asembleas cidadás locais comeza coa apertura ata o 12 de novembro do prazo de preinscrición de candidaturas. As votacións, mediante sistema telemático, serán entre o martes 20 e o domingo 25. Os resultados coñeceranse o 27 de novembro.