A Asociación de Persoas Xordas trata de "desmitificar ideas erróneas que aínda perduran"

A Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra está a levar a cabo, desde o mes de outubro ata o mes de decembro, unha serie de charlas informativas e de sensibilización sobre a comunidade xorda para diferentes organismos públicos e privados.

Nestas charlas preténdese achegar á sociedade as características do colectivo de persoas xordas, a lingua de signos española, a figura profesional do intérprete de lingua de signos española, entre outros obxectivos.

Ademais queren "desmitificar ideas erróneas que aínda perduran na actualidade" sobre este colectivo, a súa lingua natural, e dar a ver as barreiras de comunicación e de acceso á información coas que teñen que lidar no seu día a día e que levan arrastrando durante anos.

Estas charlas están a levarse a cabo en centros de saúde, Policía Local, concellos, o Colexio oficial de Farmacéuticos, asociacións de veciños ou entidades sociais.

Con este tipo de accións a entidade pretende dar a coñecer o seu labor pola loita en prol da inclusión e o acceso universal á comunicación e información das persoas xordas.