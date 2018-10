Pilar Rojo trasladou ao Congreso a preocupación dos veciños de Viascón

A deputada nacional do Partido Popular, Pilar Rojo, trasladou ao Congreso a preocupación dos veciños de Cerdedo-Cotobade polo proxecto da N-541 ao seu paso por Viascón.

Así, pediu ao Goberno unha resposta clara sobre o que ten previsto facer con estas obras, se ten intención de continuar con elas, paralizalas ou rectificar un proxecto que ten en contra a todos os veciños desta zona.

Pilar Rojo pide "celeridade" ao Goberno, "porque os veciños precisan unha resposta contundente".

Ademais, lamenta o "segredismo e a calada" do Ministerio de Fomento. Neste sentido, sinalou que os proxectos fanse para mellorar as condicións e a calidade de vida das persoas, e no caso das estradas, "deben unir e comunicar, e nunca dividir, como é o que se vai facer neste caso".