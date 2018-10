A vendima tamén é cousa de nenos

Semana da vendima na escola infantil da Xunta © Xunta de Galicia

A vendima é, desde sempre, unha das actividades con máis tradición nas Rías Baixas. De aí que a escola infantil da Xunta ensinara aos nenos e nenas como se desenvolve esta colleita.

Foi no transcurso da denominada Semana da Vendima, unha actividade destinada a que os máis cativos puidesen coñecer a importancia deste produto.

Os nenos e nenas desta escola infantil recolleron as uvas dunha parra instalada no corredor do centro e pisáronas, pintaron debuxos relacionados coa temática e, os maiores, tamén as pisaron comprobando o resultado desta labor: o mosto.

Deste xeito, os alumnos puideron coñecer de primeira man como se recollen e tratan as uvas durante a vendima co obxectivo de fabricar o viño, así como os diferentes xeitos de preparar as uvas na cociña.