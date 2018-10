Dez familias afectadas polos roubos e danos no cemiterio de Lérez

Danos no cemiterio de Lérez © PontevedraViva

A incursión dos ladróns no cemiterio parroquial de Lérez deixou polo menos dez familias afectadas, a maioría por roubos, pero varias tamén por desfeitas nas porta de acceso e o interior dos seus panteóns.

Fontes oficiais da Policía Nacional confirmaron que cinco dos dez afectados presentaron denuncia ante a Comisaría Provincial de Pontevedra e o resto está previsto que o fagan ao longo dos próximos días.

O ladrón ou ladróns forzaron varias portas de acceso a panteóns familiares e roubaron pezas de bronce en varios enclaves diferentes do camposanto, fundamentalmente candelabros, lámpadas ou argollas das situadas habitualmente nas lápidas.

Ademais, no altar situado no medio do camposanto roubaron un cristo de gran tamaño e aplíquelos situados aos lados do mesmo. Un responsable desa instalación relixiosa formalizou a denuncia na Comisaría e explicou que o valor dos obxectos subtraídos ascende a uns 200 euros.

Efectivos da Brigada de Policía Científica da Policía Nacional realizaron inspeccións nas zonas do cemiterio e os panteóns afectados para solicitar probas que axuden ao esclarecemento do ocorrido.

Os roubos e desfeitas producíronse presuntamente durante a noite deste domingo a este luns, aínda que aínda non puido confirmarse o momento exacto. Os afectados decatáronse e avisaron á Policía Nacional na mañá deste luns.