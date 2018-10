Rouban candelabros, lámpadas, argolas e un Cristo de bronce do cemiterio de Lérez

Danos no cemiterio de Lérez © PontevedraViva Danos no cemiterio de Lérez © PontevedraViva

O cemiterio parroquial de Lérez foi escenario dunha serie de roubos e desfeitas no que o ladrón ou ladróns forzaron varias portas de acceso a panteóns familiares e roubaron pezas de bronce varios enclaves diferentes do camposanto.

"Nin aquí se pode descansar en paz", lamentan os afectados, varios veciños da parroquia que se decataron do ocorrido este luns, pero descoñecen o momento exacto no que se produciu. Presuntamente, os delitos cometéronse durante a noite deste domingo a este luns, aínda que aínda non puido confirmarse.

A Policía Nacional abriu unha investigación para determinar que ocorreu e quen son os responsables. Fontes oficiais da Comisaría confirmaron que aínda non recibiron denuncia polos feitos, pero si teñen coñecemento do ocorrido a través dunha chamada de denuncia e os investigadores achegáronse ao cemiterio para comprobar os danos e roubos e levantar atestado do ocorrido.

Segundo as fontes consultadas, os ladróns causaron danos nas portas de acceso aos panteóns, pero tamén no interior dos mesmos e nun altar situado no centro do cemiterio.

Ademais, constatouse o roubo de obxectos como candelabros, lámpadas ou argolas de bronce das situadas habitualmente nas lápidas. No altar situado no medio do camposanto roubaron un cristo de gran tamaño e apliques situados aos lados do mesmo.

Efectivos da Policía Científica da Policía Nacional desprazaranse ata o cemiterio para solicitar probas que axuden ao esclarecemento do ocorrido.