O Goberno pon en valor aos GRS de Castrosenín, unha unidade de elite da Garda Civil que cumpre 30 anos

Visita do delegado do Goberno ás instalacións dos GRS da Garda Civil en Castrosenín © Mónica Patxot

Os Grupos de Reserva e Seguridade (GRS) da Garda Civil cumpren este ano tres décadas de existencia desde a súa creación en 1988 e, coincidindo con ese 30 aniversario e coa semana na que este Corpo festexa á súa patroa, a Virxe do Pilar, a Delegación do Goberno en Galicia quixo poñer en valor esta unidade a nivel estatal e, en particular, a existente en Galicia, que está asentada en Castrosenín, na parroquia pontevedresa de Mourente.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, e a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, visitaron as instalacións de Castrosenín acompañados polo coronel da Comandancia da Garda Civil pontevedresa, Jorge González Veiga, e de cargos dos GRS en Pontevedra.

Durante a estancia nas instalacións visitaron unha exposición do material e medios que utilizan estes axentes nos seus adestramentos e intervencións diarias, en especial os relativos á área de NRBQ, utilizados en casos relacionados coa defensa de incidentes de tipo nuclear, radiológico, biolóxico e químico.

Ademais, presenciaron unha demostración dun exercicio táctico referido ao Plan Específico de Instrución, relativo á neutralización inmediata dun atentado por parte dun suposto terrorista que atenta contra as persoas, para poder coñecer a súa "capacidade humana e capacidade de resposta".

Losada explicou que "como delegado do goberno en Galicia quería poñela en maior coñecemento por parte dos medios de comunicación para trasladalo á cidadanía", pois considera que é unha "unidade de elite" cuxo funcionamento se descoñece e o seu traballo para incrementar a seguridade da cidadanía, pois "garante os momentos máis difíciles, máis dificultosos e de maior necesidade de persoal preparado"

En xeral, o delegado do Goberno quere que os cidadáns saiban que todos os integrantes da Garda Civil "velan en todo o territorio pola coordinación, pola integración do territorio nacional, pola defensa das liberdades e da seguridade".

Os GRS son a principal principal unidade da Garda Civil para a defensa da orde pública nas grandes concentracións de persoas, a protección e seguridade de personalidades e colabora en casos de grave risco ou catástrofe, encargándose ademais de reforzar o servizo das unidades territoriais da Garda Civil en aspectos como a loita contra os incendios.

Entre as súas últimas actuacións en Galicia destaca a súa participación na macro redada antidroga realizada a pasada semana no poboado do Vao e o reforzo da seguridade contra os incendios forestais. Tamén é habitual a súa participación na loita contra o narcotráfico, sempre dentro dos seus labores fundamentais para garantir a orde e a seguridade das persoas.

Pantalla completa Visita oficial aos GRS da Garda Civil O delegado do Goberno en Galicia visitou as instalacións do Grupo de Reserva e Seguridade da Garda Civil en Castrosenín e presenciou un suposto servizo no que un equipo inmobiliza a un asaltante armado, para poder coñecer a súa "capacidade humana e capacidade de resposta" © Mónica Patxot