O Goberno comprométese a dar resposta ás reivindicacións laborais e salariais dos funcionarios da Lama

Maica Larriba, Javier Losada, o xeneral Antonio Romero da Brilat e o subdelegado de Defensa, o coronel Ángel de Miguel Campos © Mónica Patxot

Tras varios anos de actos deslucidos, o Día da Mercé volveu a recuperar o esplendor de tempos pasados no centro penal da Lama. A patroa da institución celébrase cada mes de setembro, como en todas as prisións españolas, pero nos últimos tempos centrouse en celebracións de portas dentro. Este venres, con todo, a apertura foi total e contou coa presenza do delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, que se estreou no centro e elixiuno entre todos os cárceres galegos para celebrar a festividade.

Como resultado dese aperturismo que lembra á etapa na que a Secretaría Xeral de Institucións Penitencarias estaba en mans de Mercedes Gallizo, o delegado do Goberno tamén aproveitou para realizar un anuncio e asumir un compromiso como representante do Executivo de Pedro Sánchez en Galicia; comprométese a "dar resposta ás reivindicacións laborais e salariais" que manteñen os funcionarios desde hai meses.

As organizacións sindicais con representación no centro penal da Lama ( Acaip, CCOO, ATP, CIG), xa anunciaran días atrás a decisión de non participar nos actos festivos programados no centro para este venres "dada a situación de conflito colectivo e de mobilización" na que se atopan e convocaron unha protesta para o vindeiro luns 24 nas portas do penal pola falta de resposta por parte dos xestores penais ante as súas reivindicacións laborais e económicas. Este venres, de forma imprevista, obtiveron esa resposta.

Os funcionarios denuncian un "empeoramento progresivo das nosas condicións laborais" e o Goberno decidiu recoller a luva e empezar a negociar. Ademais, Losada aproveitou o seu discurso durante o acto no salón de actos na Lama para recoñecer o traballo de todos os funcionarios, así como das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e da Xustiza para lograr que as prisións españois cumpran co seu labor, a reinserción.

"A reinserción tamén depende da vontade política", indicou Losada, que lembrou o compromiso do Goberno "cunha democracia máis social e máis humana" e que o Executivo socialista "cre na reinserción como paso para conseguir unha sociedade mellor", cumprindo co artigo 25.2 da Constitución Española, que recolle que "as penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas cara á reeducación e reinserción social e non poderán consistir en traballos forzados".

Na súa primeira visita ao cárcere pontevedrés, acompañado pola subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, quixo poñer en labor o traballo funcionarial e tamén do seu director, José Ángel Vázquez, e recoñecer que o centro é "un referente na reeducación e a reinserción" grazas á implicación e o traballo de toda a comunidade do mesmo.