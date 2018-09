Os sindicatos protestan ante o cárcere da Lama

Concentración de traballadores ante o Centro penitenciario da Lama © Comisións Obreiras

Coincidindo coas substitucións da quenda os representantes dos sindicatos Acaip, CC OO e UXT protagonizan desde as sete e media da mañá deste luns unha concentración nos accesos ao Centro Penal da Lama para protestar contra a non cobertura de prazas vacantes en Institucións Penais e a non equiparación "da brecha salarial" existente entre os funcionarios de distintos centros do Estado.

A protesta pretende "obrigar" ao Goberno a que "poña fin á insustentable situación que atravesa a Institución Penal" e despois de contemplar como os executivos dos últimos anos "manteñen unha aposta por degradar o servizo público penal e orientalo cara á súa privatización, deteriorando condicións laborais, privando de dereitos ao persoal penal e desmantelando o servizo público, deixando sen cubrir miles de prazas orzadas, para provocar que prisións sexa un servizo público inviable".

Aseguran que a non cobertura de prazas orzadas ten como obxectivo aforrar máis de 115 millóns de euros, deixando unhas 3.393 prazas de funcionarios vacantes en todo o Estado, á conta de incrementar a carga de traballo dos traballadores que si están "sen mellorar as súas retribucións".

Calculan que nos centros penais actualmente hai un 30% de prazas sen cubrir e lamentan ademais que o custo económico que a administración precisa para garantir a igualdade salarial enter postos de traballo similares.