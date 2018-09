Rafa Domínguez asegura que o traslado de Ence é inviable e critica ao PSOE por "engañar a la gente"

"Un intento más de cerrar una empresa en Pontevedra", iso é para o presidente local do Partido Popular, Rafa Domínguez o anuncio do Partido Socialista de que o Estado está disposto a negociar o traslado de Ence de Lourizán.

Sen darlle crédito a esta proposta do PSOE que coinciden co goberno local en cualificar de "cortina de humo" e "brindis al sol" os populares engaden que é "engañar a la gente" xa que, ao seu xuízo, "en estos momentos el traslado de la empresa es inviable, no tiene ninguna opción". "Si la fábrica se mueve de donde está es para cerrarse, eso lo dice la lógica pero también lo acaba de decir ayer la empresa", afirmou Domínguez.

O portavoz popular pregúntase "¿cómo es posible que todos los grupos políticos de Pontevedra sólo se dediquen a cerrar empresas?" e advertiu que a cidade do Lérez "tiene un problema económico" polos seus altos índices de desemprego, falta de tecido empresarial, rendas baixas e empregos precarios e mal remunerados.

"Está en juego e futuro de Pontevedra" alertou Rafa Domínguez. "Ya vale" dilles ao resto de responsables políticos "el desempleo es un drama humano grandísimo" por iso animou a xerar postos de traballo, atraer empresas e crear novas oportunidades para as persoas.

"El Partido Popular que presido no va a perder ni un minuto en cualquier plan que conlleve el cierre de la fábrica" dixo Rafa Domínguez que tamén destacou que "Ence ahora mismo está empezando a devolver a Pontevedra todo lo que Pontevedra le ha dado en estos años" en referencia ao Plan Social posto en marcha pola compañía pasteira "¿qué les vamos a decir ahora que todas estas asociaciones se quedan sin subvenciones?".

"Tenemos que trabajar por crear riqueza, no por ser cada día más pobres", concluíu Rafa Domínguez.