Jacobo Moreira di adeus a 11 anos de concelleiro en Pontevedra: "parece que foi onte"

Último pleno de Jacobo Moreira como concelleiro © PontevedraViva

Jacobo Moreira participou este luns no seu último pleno da Corporación de Pontevedra. Ao termo da sesión, fixo oficial a súa renuncia como concelleiro que xa presentara por rexistro cun discurso no que estaba a poñer fin a unha etapa que durou once anos.

Moreira, xa ex portavoz do grupo municipal do Partido Popular, anunciara que deixaría de ser concelleiro unha vez que Rafa Domínguez fose elixido como o seu substituto na Presidencia do PP en Pontevedra, para que el pasase a ser tamén portavoz do grupo e para que o seu posto de concelleiro pasase a ser ocupado polo seguinte na lista, Gerardo Pérez Puga. Este luns fíxoo oficial.

A despedida de Moreira estivo cargada de emotividade e tivo como colofón un abrazo con todos os concelleiros do resto de partidos da Corporación neste mandato. Un tras un, foron abrazando, dando un apertón de mans e desexando sorte nesta nova etapa na que se centrará no seu traballo como deputado do PP no Parlamento de Galicia. Neste sentido, destaca que seguirá compartindo sesións plenarios no Pazo do Hórreo de Santiago de Compostela con outro aínda concelleiro pontevedrés, o nacionalista Luís Bará.

Na súa despedida, Jacobo Moreira sinalou que aínda lembra o seu primeiro día no Pleno, no ano 2007, cando se presentou como parte da candidatura de Telmo Martín e saíu elixido concelleira. Ao constituírse a nova Corporación, formou parte da mesa de idade como o concelleiro máis novo e, desde entón, seguiu sendo edil en tres mandatos distintos. "Parece que foi onte", recoñeceu na súa despedida, na que mostrou o seu agradecemento ao PP por confiar nel; ao e alcalde, os compañeiros concelleiros e os medios de comunicación polo trato que lle dispensaron na última década.

Ademais de pedir "desculpas" por se algunha vez ofendeu a alguén na súa tarefa como concelleira, pois "nunca estivo no meu ánimo nin forma parte do meu talante facer dano a ninguén", quixo terminar, con bágoas e a voz crebada pola emoción, cun "Viva Pontevedra".

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, convencido de que "parece que foron máisde 11 anos", despediu a Jacobo Moreira en nome de todos os concelleiros e agradeceulle que a pesar de que "mantemos diferenzas" e de que "non imos coincidir nunca" en asuntos como os touros ou o futuro de Ence e Elnosa na Ría de Pontevedra, sempre tiveron unha relación baseada no "respecto" e a "colaboración". Deséxolle tamén "sorte no futuro".

O seu substituto, Gerardo Pérez Puga, tomará posesión no pleno de setembro.