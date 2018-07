Xunta e Concello reuniranse este venres para tratar a comarcalización dos bombeiros

Dúas das tres administracións implicadas nunha hipotética comarcalización do parque municipal de bombeiros, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, reuniranse este venres para tratar de avanzar cara a unha solución que permita mellorar a atención das emerxencias en toda a comarca.

A este encontro, que se celebrará á unha da tarde, acudirán o director xeral de Emerxencias, Luís Menor; e o xerente da Axencia Galega de Emerxencias, Marcos Araújo. Por parte do Concello estará a tenente de alcalde, Carme da Silva.

Da Silva, responsable de seguridade cidadá, sinalou que "agardo que veñan cun plantexamento" respecto da pretendida comarcalización, xa que o goberno municipal ten deixado "ben claro" que está disposto a reconverter o seu parque de bombeiros.

Iso si, reiterou a edil do BNG, Pontevedra "ten o servizo cuberto", polo que non aceptará que a ampliación do ámbito de cobertura dos bombeiros supoña un aumento do custo que supón para a cidade este servizo.

"Non temos inconvinte en comarcalizar o parque", explicou a tenente alcalde, pero advertiu que "sería inxusto" que Pontevedra tivese que sufragar o aumento do custo dun servizo "que non se vai a prestar aquí".

En todo caso, Da Silva entende que sería a Xunta a que debería prestar este servizo "directamente", para que a prestación estivese "garantida" en todo o territorio galego "en igualdade de condicións".